Santos reencontra Sampaoli após tentativa frustrada de acordo com o técnico

O Santos vai reencontrar o técnico Jorge Sampaoli após mais de dois anos. O último duelo entre o Peixe e o argentino aconteceu em 25 de junho de 2023, quando o Alvinegro perdeu para o Flamengo por 3 a 2, na Vila Belmiro, com portões fechados devido a uma punição do STJD.

Na ocasião, o Rubro-Negro marcou com Cebolinha, Everton Ribeiro e Pulgar, enquanto o Peixe descontou com Mendoza e Rodrigo Fernández.

A relação com o Santos:

Jorge Sampaoli teve uma passagem pelo Santos em 2019, comandando a equipe em 65 jogos, com 35 vitórias, 15 empates e 15 derrotas, o que representa um aproveitamento de 61,5%.

O Peixe viveu uma temporada atípica e terminou como vice-campeão brasileiro, alcançando a maior pontuação da história do clube desde 2006.

No entanto, a equipe acumulou eliminações precoces: caiu para o River Plate, do Uruguai, na primeira fase da Copa Sul-Americana; para o Atlético-MG, nas oitavas de final da Copa do Brasil; e para o Corinthians, na semifinal do Campeonato Paulista.

O argentino pediu demissão um ano antes do fim do contrato devido a divergências com o então presidente José Carlos Peres.

O clube havia investido R$ 80 milhões em 14 reforços em 2019, mas Sampaoli desistiu de permanecer ao saber que não teria garantias de um aporte maior em 2020. O desentendimento pela saída se agravou ainda mais em função de uma multa rescisória de R$ 10 milhões.

Santos X Sampaoli

5 jogos

2 vitórias do Santos

1 empate

2 vitórias de Sampaoli

7 gols do Santos

6 gols de Sampaoli

JOGOS:

Universidad de Chile 0-0 Santos (2012)

Santos 2-0 Universidad de Chile (2012)

Santos 3-1 Atlético-MG (2020)

Atlético-MG 2-0 Santos (2021)

Santos 2-3 Flamengo (2023)

'Quase':

Em 2025, o Santos procurou Jorge Sampaoli em duas ocasiões. A primeira foi após a demissão de Pedro Caixinha, em abril, depois da eliminação precoce no Paulistão e do início ruim no Campeonato Brasileiro. As conversas, no entanto, não avançaram.

A segunda tentativa ocorreu em agosto, após a saída de Cléber Xavier, quando o clube esteve muito perto de um acerto. Porém, mesmo após atender a várias exigências de Sampaoli, a diretoria se irritou com a quantidade de pedidos feitos pelo argentino e decidiu encerrar as negociações, optando pela contratação de Juan Pablo Vojvoda.

Sampaoli, que também acumula passagem pelo Flamengo, assinou pela segunda vez com o Atlético-MG no dia 2 de setembro. O argentino retornou ao Galo após quase cinco anos, firmando contrato até o fim de 2027. Sua reestreia aconteceu na última quinta-feira (11), na eliminação para o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil.