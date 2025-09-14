No dia 9 de setembro de 1995, Santos venceu Atlético-MG por 2 a 1 no Mineirão

No dia 9 de setembro de 1995, o Mineirão recebeu um confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um sábado de pouco público, apenas 5.573 pagantes, o Santos surpreendeu o Atlético-MG e conquistou uma vitória por 2 a 1, mostrando força nos contra-ataques e eficiência nas finalizações. O Lance! relembra Atlético-MG 1 x 2 Santos no Brasileirão 1995.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O duelo ficou marcado pelo protagonismo de Jamelli e Camanducaia, que colocaram o Peixe em vantagem ainda no primeiro tempo. O Galo até reagiu na etapa final, mas não conseguiu reverter o placar, parando em uma defesa sólida e nas boas atuações do goleiro Edinho e do zagueiro Jean.

Atlético-MG 1 x 2 Santos no Brasileirão 1995

Primeiro tempo: eficiência santista

O Atlético-MG tentou impor seu ritmo nos minutos iniciais, mas encontrou dificuldades diante de um Santos que soube explorar os espaços. Aos 21 minutos, Jamelli abriu o placar com um chute preciso dentro da área, superando Taffarel.

continua após a publicidade

Pouco depois, aos 27 minutos, veio o segundo golpe. Após lançamento longo de Edinho e toque de cabeça de Wellington, Camanducaia aproveitou para driblar Taffarel e ampliar, deixando o time paulista com vantagem confortável ainda na etapa inicial.

Segundo tempo: pressão atleticana

Logo no início do segundo tempo, o Santos perdeu Marcos Paulo, expulso aos 3 minutos, e ficou com um jogador a menos. A partir daí, o Atlético-MG passou a pressionar em busca do empate, apoiado pela torcida que, apesar do pequeno número, empurrava o time.

continua após a publicidade

Aos 10 minutos, Clayton conseguiu descontar para o Galo, renovando as esperanças mineiras. Mas, apesar da pressão até o apito final, a defesa santista se manteve firme. O goleiro Edinho fez defesas importantes, enquanto Jean foi destaque ao segurar as investidas de Renaldo e Euller.

Importância do resultado

Com o triunfo fora de casa, o Santos se recuperou da derrota para o Internacional na rodada anterior e chegou à quinta colocação na tabela, com sete pontos. A vitória deu confiança para o time comandado por Cabralzinho seguir firme na competição.

O Atlético-MG, por sua vez, viu escapar pontos importantes dentro do Mineirão. Apesar da pressão no segundo tempo, o Galo não conseguiu transformar posse em gols e saiu frustrado com o resultado, permanecendo na parte intermediária da classificação.

Ficha técnica - Atlético-MG 1 x 2 Santos no Brasileirão 1995

Atlético-MG 1 x 2 Santos – Campeonato Brasileiro 1995 (1ª fase, 6ª rodada)

Data: 9 de setembro de 1995 (sábado), 16h

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: 5.573 pagantes

Renda: R$ 45.815,00

Árbitro: Wilson de Souza Mendonça (PE)

Gols: Jamelli (21’/1ºT), Camanducaia (27’/1ºT) e Cleiton (5’/2ºT).

Cartões amarelos: Taffarel, Ronaldo Guiaro, Euller e Cleiton (A); Pintado, Gallo e Giovanni (S).

Cartão vermelho: Marcos Paulo (S), aos 3’/2ºT.

Atlético-MG: Taffarel; Alcir, Paulão, Jorge Luiz e Paulo Roberto; Ronaldo (Clayton), Éder Lopes, Canela (Ézio) e William; Euller e Renaldo. Técnico: Gaúcho.

Santos: Edinho; Marquinhos Capixaba, Jean, Gallo e Marcos Paulo; Pintado, Jamelli (Ronaldo Marconato), Robert e Giovanni; Camanducaia (Carlinhos) e Whelliton (Macedo). Técnico: Cabralzinho.