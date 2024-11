Geovane finaliza de longe para marcar gol pelo Novorizontino na Série B (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 23:58 • Campinas (SP)

A rodada deste sábado (16) na Série B contou com muitos gols e emoções. Com a briga pelo acesso e a pela fuga do rebaixamento ainda abertas, equipes entraram em campo buscando seus objetivos, e o Lance! traz o resumão dos compromissos pelos estádios do Brasil.

⚽ NOVORIZONTINO 1 x 1 PAYSANDU

Abrindo a jornada, o Novorizontino buscava a vitória sobre o Paysandu para garantir a vaga na Série A e seguir com chances de conquistar o título. O objetivo foi alcançado por 22 minutos: Geovane abriu o placar, ao arriscar chute de longe e contar com falha do goleiro Matheus Nogueira aos 8 da segunda etapa. Porém, o venezuelano Esli Garcia, em cobrança de falta aos 30', superou Jordi e colocou fim ao sonho de subida antecipada do Tigre do Vale, além de garantir ao Santos a conquista da Segundona por antecipação.

Os paulistas estão em terceiro com 64 pontos e ainda podem subir nesta rodada em caso de derrota do Ceará para o América-MG na segunda-feira, em Fortaleza; o Papão, por sua vez, é o 13º e já não tem mais risco de rebaixamento para a Série C.

⚽ AMAZONAS 0 x 4 GOIÁS

Sem dificuldade, o Goiás goleou o Amazonas no Carlos Zamith, em Manaus, e manteve aberta a chance de acesso. Com 23 minutos de partida, o placar já registrava 3 a 0, com tentos de Ian Luccas, Marcão e Paulo Baya; no fim, Sander, de cabeça, deu números finais ao duelo. O Esmeraldino tem 60 pontos, ocupa a sexta posição e ainda pode chegar ao quarto lugar na última rodada, brigando com Sport e Ceará pelo posto. Sem mais ambições e riscos, os nortenses estão em 11º.

⚽ VILA NOVA 3 x 4 ITUANO

No jogo mais emocionante do dia, Vila Nova e Ituano protagonizaram uma batalha no Onésio Brasileiro Alvarenga (o OBA), em Goiânia. Inspirado pelo dia de grandes combates no UFC, José Aldo - não o lutador - abriu o placar a favor dos visitantes. Alesson e Luciano Naninho viraram para os donos da casa, mas Leozinho empatou ainda na metade inicial de jogo, com um golaço da entrada da área. Jemmes colocou o Vila na frente aos 11 do segundo tempo. A partida parecia se encaminhar para o rebaixamento dos paulistas.

Entretanto, a reação surgiu nos minutos finais. Primeiro, Salatiel aproveitou a cobrança de escanteio de José Aldo e testou para deixar tudo igual. Era necessária a virada para a sobrevivência. Primeiro, Marcelo Mineiro marcou, mas o gol foi anulado por impedimento de Neto Berola na origem da jogada; depois, o mesmo Berola cruzou no meio da área, Vinícius Paiva cabeceou para baixo e Dênis Júnior aceitou, aos 54 minutos: Ituano 4 a 3.

Jogadores do Ituano celebram virada contra o Vila Nova na Série B (Foto: Reprodução / X)

A remontada no apagar das luzes não tirou o Ituano da zona do rebaixamento, mas manteve viva a chance de fugir do Z4 na rodada final, já que o time tem 37 pontos, na 18ª posição. Para escapar, é preciso secar o CRB contra o já campeão Santos no domingo (17) e depender de resultados na rodada final. O Vila Nova, em oitavo, já não tem mais chances de acesso.

⚽ PONTE PRETA 0 x 4 SPORT

Assim como o Goiás, outro time a vencer fora de casa por 4 a 0 foi o Sport. Visitando a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, o Leão da Ilha contou com atuação inspirada de Lucas Lima, que deu passe para o primeiro gol, de Chrystian Barletta, e cruzou para o terceiro e o quarto, marcados por Rafael Thyere e Fabinho. Domínguez completou o passeio em Campinas.

O resultado colocou o Sport em quarto lugar, com 63 pontos. Para manter a posição, também será necessário secar o Ceará na segunda-feira. A Ponte Preta, em meio a protestos de torcedores, estacionou em 17º, com 38 pontos, e pode cair ainda nesta rodada, em caso de triunfo do CRB sobre o Santos na Vila Belmiro, neste domingo (17), às 16h.

📝 OUTROS JOGOS DA SÉRIE B

⚽ Operário 1 x 1 Mirassol - sexta-feira

⚽ Brusque x Guarani - domingo - 11h

⚽ Santos x CRB - domingo - 16h

⚽ Chapecoense x Coritiba - domingo - 16h

⚽ Botafogo-SP x Avaí - segunda-feira - 21h

⚽ Ceará x América-MG - segunda-feira - 21h45m