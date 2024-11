Jogadores do Sport celebram gol marcado no duelo com a Ponte Preta (Foto: Reprodução/X)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 23:26 • Campinas (SP)

Em pleno Moisés Lucarelli, o Sport goleou a Ponte Preta por 4 a 0 e embolou de vez a briga pelo acesso na Série B do Brasileirão. Em jogo válido pela 37ª rodada da competição, Chrystian Barletta, Fabricio Domínguez, Rafael Thyere e Fabinho marcaram os gols da vitória do Leão da Ilha.

Com o triunfo, os comandados de Pepa entraram no G4, indo a 63 pontos e assumindo a quarta colocação. Agora, o trabalho será secar o Ceará na segunda-feira (18) - o Vozão enfrenta o América-MG - para manter sua posição e chegar à última rodada mais perto de subir à elite do futebol brasileiro. A Ponte, por sua vez, estacionou nos 38 pontos e depende de um tropeço do CRB contra o já campeão Santos no domingo (17) para ter chances de sobrevivência.

👀 OS GOLS DO JOGO

Dominando a partida de cabo a rabo, o Sport não teve dificuldade para construir a vitória. Aos seis minutos da primeira etapa, Lucas Lima fez grande passe para Chrystian Barletta, que limpou a marcação de Luiz Felipe, invadiu a área e bateu cruzado para inaugurar o marcador. Quase meia hora depois, com o próprio Luiz já tendo sido expulso, Barletta iniciou jogada e lançou Lenny Lobato na linha de fundo; o atacante ajeitou o corpo, cruzou para trás, e Fabricio Domínguez, mesmo empurrado pela marcação, conseguiu dar à bola o caminho das redes.

Na segunda etapa, a mesma facilidade foi encontrada pelos recifenses. Em cobrança de escanteio de Lucas Lima, a ótima dupla de zaga decidiu: Chico, aparecendo na segunda trave, cabeceou para o meio e o capitão Rafael Thyere se virou para finalizar. Saindo do banco, Fabinho recebeu mais um cruzamento de Lucas Lima e testou para o fundo das redes, fechando a conta em Campinas.

✅ FICHA TÉCNICA

Ponte Preta 0x4 Sport

37ª rodada - Brasileirão Série B

📆 Data e horário: sábado, 16 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (árbitro); Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Kappes Diel (auxiliares); Vinícius Gonçalves Dias Araújo (quarto árbitro); Philip Georg Bennett e Silbert Faria Sisquim (VAR)



🥅 Gols: Chrystian Barletta (SPO - 6' 1T); Fabricio Domínguez (SPO - 34' 1T); Rafael Thyere (SPO - 3' 2T); Fabinho (SPO - 40' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Igor (PTP)

🟥 Cartões vermelhos: Luiz Felipe (PTP)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

PONTE PRETA (Técnico: João Brigatti)

Pedro Rocha; Luiz Felipe, Castro, Nilson Júnior e Gabriel Risso; Emerson Santos (Ramon), Emerson e Igor Inocêncio (João Gabriel); Gabriel Novaes (Matheus Régis), Élvis (Hudson) e Renato (Dodô)

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico (Luciano Castán) e Dalbert; Julián Fernández (Felipe) e Chrystian Barletta (Pedro Vilhena); Lucas Lima e Fabricio Domínguez (Fabinho); Tití Ortiz (Wellington Silva) e Lenny Lobato

Rafael Thyere comemora gol no duelo entre Sport e Ponte Preta (Foto: Reprodução/X)