Vitória encaminha contratação de Fábio Carille, ex-Vasco

Depois de anunciar a demissão de Thiago Carpini, que não resistiu à derrota para o Confiança na última terça-feira, o Vitória corre contra o tempo para acertar com novo treinador. O nome que tem conversas mais avançadas com a diretoria é o técnico Fábio Carille, que está sem clube desde a saída do Vasco, no final de abril deste ano.

De acordo com apuração do Lance!, o negócio está praticamente fechado entre Carille e Vitória. Em entrevista na tarde desta quarta-feira, quando anunciou o desligamento de Carpini, Fábio Mota traçou o perfil de treinador que o Vitória busca e mostrou interesse em ter um novo comandante já na partida contra o Internacional, marcada para as 16h30 deste sábado (horário de Brasília).

— É uma possibilidade [ter treinador estrangeiro]. Tudo que vem de fora hoje está mais aberto, porque os custos são menores. Não estamos fechados para nenhum mercado. A gente sabe que tem um jogo pela frente, então precisamos de um treinador rápido. Minha vontade é ter um treinador sentado para treinar o Vitória no sábado.

Carreira de Fábio Carille

Fábio Carille com o título de campeão da Série B do Brasileirão pelo Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Experiente no futebol brasileiro, Fábio Carille passou por grandes clubes em sua carreira de treinador, como o próprio Vasco, Santos, Corinthians e Athletico-PR, além de times do exterior, como o V-Varen Nagasaki (JAP) e o Al-Ittihad Jeddah (SAU).

Carille tem na prateleira o título de campeão brasileiro pelo Corinthians, em 2017, o troféu da Série B 2024 com o Santos, além do tricampeonato paulista pelo Timão entre 2017 e 2019.

Enquanto a contratação de Carille não é oficializada pelo Vitória, o auxiliar técnico Márcio Goiano comanda o elenco de forma interina.