Internacional faz ação de conscientização contra o racismo

Na partida das 21h (de Brasília) desta segunda-feira (24), contra o Santos, no Beira-Rio, o Internacional fará uma ação de conscientização contra o racismo. A equipe entrará em campo vestindo a tradicional camisa vermelha com um patch lembrando o mês da Consciência Negra, que teve data máxima comemorada no último dia 20 de novembro.

A partida contra o Peixe é considerada uma decisão por parte do Colorado. Com 40 pontos, na 15ª colocação, o Alvirrubro enfrenta um adversário direto na luta para se distanciar do Z4. Se vencer, o Inter se afasta seis pontos da zona de rebaixamento.

Ação de conscientização contra o racismo

As ações do Inter já são tradicionais para marcar a data. Em 2021, por exemplo, o clube lançou uma camiseta toda preta com um patch centralizado lembrando o cabelo black power. Para marcar a nova iniciativa, o Colorado fez uma publicação nas redes sociais:

"No mês da Consciência Negra, o Inter reafirma seu compromisso com a luta antirracista. Nas camisas que nosso elenco usará em campo hoje, um patch que carrega nossa essência: a luta por respeito e igualdade. O Inter é e sempre será contra o racismo".

Novidades no time

Para enfrentar o Peixe, Ramón e Emiliano Días terão novidades. A principal está no gol. Com Ivan e Kauan Jesus no DM e Anthoni com desconforto muscular, Sergio Rochet terá retorno antecipado à posição. Ao mesmo tempo, o time volta ao 4-4-2, com tripé de volantes ao lado de Alan Patrick no meio.

Com isso, o Inter começa o jogo como Santos com Rochet; Aguirre, Mercado, Vitão e Juninho; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Rafael Borré.