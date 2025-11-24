Fuga do Z4: Santos tenta quebrar tabu de 17 anos contra o Internacional
Peixe tem apenas 3 vitórias longe de casa no Brasileirão
O Santos não vence o Internacional no Beira-Rio há mais de 17 anos. A última vitória aconteceu em 30 de julho de 2008, quando o Peixe venceu por 1 a 0, com gol de Maikon Leite, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Na ocasião, o time entrou em campo sob o comando do técnico Cuca com a seguinte formação: Douglas; Quiñonez (Wesley), Domingos, Fabiano Eller e Michael (Adriano); Marcelo, Dionísio, Kleber e Molina (Adoniran); Kléber Pereira e Maikon Leite.
Curiosamente, com essa vitória, o Peixe saiu da zona de rebaixamento, enquanto o Inter se distanciou do Z4.
Desde então, os dois times se enfrentaram outras 15 vezes no Beira-Rio, com sete empates e oito vitórias do Internacional. Nesses jogos, o Santos marcou 11 gols e sofreu 27, somando apenas 16% de aproveitamento.
Além de tentar quebrar esse tabu, o Santos precisará apostar em uma melhora no desempenho fora de casa neste campeonato. Até aqui, a equipe é apenas o 16º melhor visitante, com três vitórias em 17 partidas longe da Vila Belmiro.
Além disso, o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda não venceu atuando fora. As únicas três vitórias do time sob seu comando foram em clássicos disputados na Vila Belmiro.
Retrospecto recente no Beira-Rio:
- 30/7/08 – Inter 0x1 Santos – Campeonato Brasileiro
- 15/11/09 – Inter 3x1 Santos – Campeonato Brasileiro
- 30/10/10 – Inter 1x1 Santos – Campeonato Brasileiro
- 31/8/11 – Inter 3x3 Santos – Campeonato Brasileiro
- 4/4/12 – Inter 1x1 Santos – Libertadores
- 15/7/12 – Inter 0x0 Santos – Campeonato Brasileiro
- 3/8/2014 – Inter 1x0 Santos – Campeonato Brasileiro
- 28/6/15 – Inter 1x0 Santos – Campeonato Brasileiro
- 8/9/16 – Inter 2x1 Santos – Campeonato Brasileiro
- 19/10/16 – Inter 2x0 Santos – Copa do Brasil
- 22/10/18 – Inter 2 x 2 Santos – Campeonato Brasileiro
- 13/10/19 – Inter 0 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro
- 13/08/20 - Internacional 2 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro
- 28/11/21 - Internacional 1 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro
- 01/10/22 - Internacional 1 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro
- 22/10/23 - Internacional 7 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro
