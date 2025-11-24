menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Fuga do Z4: Santos tenta quebrar tabu de 17 anos contra o Internacional

Peixe tem apenas 3 vitórias longe de casa no Brasileirão

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 24/11/2025
06:00
Santos e Internacional se enfrentaram pela última vez no Beira-Rio em outubro de 2023. Na ocasião, o Peixe perdeu por 7 a 1. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraSantos e Internacional se enfrentaram pela última vez no Beira-Rio em outubro de 2023. Na ocasião, o Peixe perdeu por 7 a 1. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos não vence o Internacional no Beira-Rio há mais de 17 anos. A última vitória aconteceu em 30 de julho de 2008, quando o Peixe venceu por 1 a 0, com gol de Maikon Leite, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Na ocasião, o time entrou em campo sob o comando do técnico Cuca com a seguinte formação: Douglas; Quiñonez (Wesley), Domingos, Fabiano Eller e Michael (Adriano); Marcelo, Dionísio, Kleber e Molina (Adoniran); Kléber Pereira e Maikon Leite.

Curiosamente, com essa vitória, o Peixe saiu da zona de rebaixamento, enquanto o Inter se distanciou do Z4.

Desde então, os dois times se enfrentaram outras 15 vezes no Beira-Rio, com sete empates e oito vitórias do Internacional. Nesses jogos, o Santos marcou 11 gols e sofreu 27, somando apenas 16% de aproveitamento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Além de tentar quebrar esse tabu, o Santos precisará apostar em uma melhora no desempenho fora de casa neste campeonato. Até aqui, a equipe é apenas o 16º melhor visitante, com três vitórias em 17 partidas longe da Vila Belmiro.

Além disso, o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda não venceu atuando fora. As únicas três vitórias do time sob seu comando foram em clássicos disputados na Vila Belmiro.

continua após a publicidade
Maikon Leite foi campeão da Libertadores pelo Santos, em 2011. (Foto: Ricardo Saibun/ Santos FC)
Maikon Leite foi campeão da Libertadores pelo Santos, em 2011. (Foto: Ricardo Saibun/ Santos FC)

Retrospecto recente no Beira-Rio:

  • 30/7/08 – Inter 0x1 Santos – Campeonato Brasileiro
  • 15/11/09 – Inter 3x1 Santos – Campeonato Brasileiro
  • 30/10/10 – Inter 1x1 Santos – Campeonato Brasileiro
  • 31/8/11 – Inter 3x3 Santos – Campeonato Brasileiro
  • 4/4/12 – Inter 1x1 Santos – Libertadores
  • 15/7/12 – Inter 0x0 Santos – Campeonato Brasileiro
  • 3/8/2014 – Inter 1x0 Santos – Campeonato Brasileiro
  • 28/6/15 – Inter 1x0 Santos – Campeonato Brasileiro
  • 8/9/16 – Inter 2x1 Santos – Campeonato Brasileiro
  • 19/10/16 – Inter 2x0 Santos – Copa do Brasil
  • 22/10/18 – Inter 2 x 2 Santos – Campeonato Brasileiro
  • 13/10/19 – Inter 0 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro
  • 13/08/20 - Internacional 2 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro
  • 28/11/21 - Internacional 1 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro
  • 01/10/22 - Internacional 1 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro
  • 22/10/23 - Internacional 7 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias