Paulinho recebe proposta da China e avalia futuro no Mirassol

Paulinho, executivo de futebol do Mirassol, recebeu uma proposta do futebol chinês para deixar o clube do interior paulista. O Leão Caipira foi uma das sensações do Campeonato Brasileiro e garantiu vaga na Libertadores logo em seu ano de estreia na Série A.

continua após a publicidade

A reportagem do Lance! apurou que a oferta é para um contrato de dois anos e partiu de um clube da primeira divisão da China, cuja identidade não foi revelada. Paulinho ganhou destaque à frente do departamento de futebol do Mirassol e também recebeu sondagens de clubes brasileiros ao longo da temporada, como Sport e Cruzeiro.

A proposta é considerada vantajosa do ponto de vista financeiro, e o ex-volante do Corinthians deve tomar uma decisão até o fim desta semana. Apesar disso, a tendência é de permanência no Mirassol. Pesam a favor do clube o sucesso do projeto e a expectativa de disputar a Libertadores em 2026.

continua após a publicidade

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dirigente recebeu proposta do futebol chinês (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Prestígio

No começo deste ano, Paulinho iniciou sua trajetória no Mirassol como coordenador técnico, cargo que exigia função que exigia presença no dia a dia dos treinos, planejamento das atividades junto à comissão técnica e contato direto com os jogadores.

O trabalho do ídolo do Corinthians foi bem avaliado pela diretoria e pela comissão técnica, e em junho ele foi promovido a executivo de futebol, passando a assumir mais responsabilidades no planejamento esportivo do clube.

continua após a publicidade

A relação de Paulinho com o futebol chinês não seria novidade. Como jogador, o ex-volante teve duas passagens marcantes pelo Guangzhou, entre 2015 e 2017 e, posteriormente, de 2018 a 2021. Ao todo, disputou 131 partidas pelo clube, com 61 gols e 24 assistências. No período, conquistou oito títulos: quatro edições da Superliga Chinesa (2015, 2016, 2017 e 2019), uma Liga dos Campeões da AFC (2015), duas Supercopas da China (2015 e 2016) e uma Copa da China (2016).