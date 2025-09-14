Substituto de Brazão tem destaque em Atlético-MG x Santos: ‘Salvou’

Atlético-MG e Santos empataram em 1 a 1, neste domingo (14), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o segundo tempo do confronto, o goleiro Gabriel Brazão deixou o gramado lesionado e foi substituído por Diógenes. A atuação do reserva chamou atenção dos torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A substituição aconteceu aos 22 minutos da segunda etapa, quando Brazão precisou deixar o campo com ajuda de uma ambulância. O cenário aconteceu por conta de uma dividida com o meia Igor Gomes, que acertou sem querer o joelho no rosto do goleiro do Peixe, aos cinco minutos. O camisa 77 chegou a atuar por pouco 17 minutos após o choque.

Para o lugar, entrou Diógenes. Naquele momento, o Santos perdia o confronto e se encontrava com um a menos. Contudo, Tiquinho deixou tudo igual aos 40 minutos do segundo tempo. Posteriormente, o reserva de Brazão assumiu destaque ao realizar grandes defesas para segurar o resultado. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Como foi Atlético-MG x Santos?

Texto por: Juliana Yamaoka

Em um jogo de tempos distintos, o Galo abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo, com Igor Gomes, após cruzamento de Gustavo Scarpa. O Peixe reagiu na reta final e buscou o empate aos 40 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Tiquinho Soares.

O duelo também ficou marcado pela cena preocupante envolvendo o goleiro santista Gabriel Brazão, que deixou o campo de ambulância após forte choque com Igor Gomes. O arqueiro ainda tentou permanecer em jogo, mas acabou sendo substituído ao apresentar tontura, embora tenha saído consciente.

continua após a publicidade

O Santos ainda não divulgou um boletim médico oficial. O jogador realizará exames em Belo Horizonte como parte do protocolo de prevenção.

Mesmo com o empate, o Alvinegro Praiano não entrou na zona de rebaixamento graças às derrotas de Vitória e Juventude para Fortaleza e Flamengo, respectivamente. O time estacionou na tabela em 15º lugar, com 23 pontos, apenas um acima do Z-4.

O Galo, por sua vez, aparece em 13º lugar, com 25 pontos, e agora volta as atenções para o duelo da próxima quarta-feira (17), contra o Bolívar, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.