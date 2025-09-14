Tiquinho Soares quebra o silêncio após jejum de gols no Santos: ‘Não desaprendi’
Santos arranca empate heroico diante do Atlético-MG, na Arena MRV
Tiquinho Soares foi o quinto reforço anunciado pelo Santos nesta temporada. O atacante é o vice-artilheiro do Peixe, com 9 gols, ficando atrás apenas de Guilherme, que soma 14 tentos.
O mais recente gol de Tiquinho foi marcado neste domingo (14), no empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Antes disso, o atacante não balançava as redes desde o dia 20 de abril, na derrota por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbis, pelo Brasileirão.
No final da partida, o jogador desabafou sobre a seca de gols. Ele precisou de apenas nove minutos em campo para sofrer o pênalti e convertê-lo. O camisa 9 entrou na vaga de Lautaro Díaz.
— Feliz pelo gol. Acho que fizemos um grande jogo e, na minha opinião, merecíamos a vitória. Com o Atlético com um a mais, eles tiveram um pouco mais de volume de jogo. Mas é levantar a cabeça: temos tudo para sair dessa situação. Sobre o meu jejum, nunca tinha passado tanto tempo sem marcar, mas futebol é assim. Estou aqui para ajudar, de corpo e alma. Não desaprendi a fazer gol. Tenho certeza de que, se surgir uma oportunidade, farei. Se não fizer, a culpa é minha. Vamos em busca de um grande resultado, estamos juntos — explicou.
Tiquinho tem contrato com o Peixe até o fim de 2027. Ele foi contratado junto ao Botafogo, onde venceu o Brasileirão e a Copa Libertadores da América do ano passado.
Números de Tiquinho no jogo:
9 minutos jogados
1 gol
2 finalizações (2 no gol)
71% acerto no passe
2 cortes
2/5 duelos ganhos
1 pênalti sofrido
Nota Sofascore 7.9
Gols de Tiquinho pelo Santos:
CAMPEONATO PAULISTA:
05.02 - Santos 1 x 1 Botafogo-SP - Vila Belmiro - 1 gol
19.02 - Santos 3 x 0 Noroeste - Vila Belmiro - 1 gol
23.02 - Santos 3 x 0 Inter de Limeira - Limeira - 2 gols
09.03 - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena - 1 gol
20.04 - São Paulo 2 x 1 Santos - Morumbis - 1 gol
AMISTOSO:
16.03 - Coritiba 1 x 4 Santos - Couto Pereira - 2 gols
CAMPEONATO BRASILEIRO:
14.09 - Atlético-MG 1 x 1 Santos - Arena MRV - 1 gol
