Santos inicia venda de ingressos para duelo contra o Vasco no Morumbis

O Santos inicia nesta quarta-feira (6) a venda de ingressos para o jogo contra o Vasco, marcado para o dia 17 de julho, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe atuou no estádio do São Paulo na última segunda-feira (4), diante do Juventude. Na ocasião, o público foi de 37.485 torcedores e a renda, de R$ 2.853.811,25 — o maior público do clube como mandante na temporada.

Antes disso, o Alvinegro havia levado 35.240 pessoas ao Allianz Parque, no dia 12 de maio, com uma renda de R$ 2.806.052,90.

O time da Baixada Santista inicia as vendas nesta quarta-feira (6), às 13h (de Brasília), para os sócios do clube da categoria cinco estrelas. Confira abaixo o cronograma completo das vendas.

As entradas mais baratas são para as arquibancadas Norte e Sul, com custo de R$ 170,00 (inteira) para quem não é sócio-torcedor.

Lembrando que, no momento da compra, é realizado o reconhecimento facial — procedimento também necessário para o acesso ao estádio.

O Santos firmou um acordo com o São Paulo para mandar três partidas no Morumbis. Em contrapartida, o clube rival disputará três jogos na Vila Belmiro, ainda sem datas definidas.

O São Paulo tem uma parceria com a empresa Live Nation, promotora de eventos no estádio. Recentemente, o contrato foi renovado até 2031. Desde o início da parceria, em 2023, mais de 20 shows foram realizados no local, todos com ingressos esgotados.

Antes de enfrentar o Vasco, o Santos tem pela frente o vice-líder Cruzeiro, no próximo domingo (10), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

Confira os preços:

Arquibancada Norte

Inteira: R$ 170,00

Meia: R$ 85,00

Silver: R$ 42,50

Gold: R$ 21,25

Black: Gratuito

Arquibancada Sul

Inteira: R$ 170,00

Meia: R$ 85,00

Silver: R$ 42,50

Gold: R$ 21,25

Black: Gratuito

Arquibancada Leste

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Arquibancada Oeste

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Cadeira Superior Norte

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Superior Sul

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Especial Leste

Inteira: R$ 350,00

Meia: R$ 175,00

Silver: R$ 131,25

Gold: R$ 87,50

Black: R$ 43,75

Cadeira Especial Oeste

Inteira: R$ 350,00

Meia: R$ 175,00

Silver: R$ 131,25

Gold: R$ 87,50

Black: R$ 43,75

Cadeira Térrea Leste

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Sul

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Oeste

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Oeste PCD

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Superior – Cadeira Especial Leste

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Superior – Cadeira Especial Oeste

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

FORMAS DE PAGAMENTO (online)

Cartão de crédito, cartão de débito e PIX

FORMAS DE PAGAMENTO (venda física – bilheteria)

Cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro

NÃO SÓCIOS

Para efetuar a compra de ingresso, todo torcedor santista (não sócio) precisará estar cadastrado no plano Santos Mais Popular. Esse cadastro é gratuito e realizado pelo site www.sociorei.com.