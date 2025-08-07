Vina fala em rivalidade e manda recado para a torcida do Ceará

De volta ao Ceará, o meio-campista Vina participou de entrevista coletiva na última quarta-feira (7). O jogador falou a respeito de seu retorno e abordou a rivalidade com o Fortaleza. O armador foi o primeiro reforço a ser anunciado pelo Alvinegro nesta janela de transferências.

— O Ceará é diferente, é especial. É o que sempre falo para o torcedor: quando visto essa camisa tento representá-los. E isso é verdade. De tanto que fiz isso, virei um torcedor. Então, é dizer também que estou muito feliz de estar aqui. Agora é trabalhar e, em breve, se Deus quiser, estar em campo. Poder ajudar o clube, de forma efetiva, a conquistar grandes coisas - disse o atleta.

— Represento milhões, represento o torcedor dentro de campo. Então essa responsabilidade existe. Mas eu me sinto ainda mais preparado para esse momento. Por tudo que vivi nesse tempo fora. E não é que em algum momento eu deixei de dar valor, mas a gente acaba dando valor para muitas coisas quando está longe. Isso foi um aprendizado muito grande. O torcedor é o que me motiva, juntamente com isso vem a responsabilidade - relatou.

Rivalidade com o Tricolor

Vina falou a respeito da rivalidade com o Fortaleza. O atleta disse que gosta do Clássico-Rei e que estava com saudades do confronto.

— Essa questão da rivalidade, sempre deixei claro que gosto disso. E estava com saudades disso, principalmente. Sempre falei que respeito o time Fortaleza, mas eu defendo o Ceará. É o que o torcedor espera de mim em campo, poder representá-los. Poder defender as cores do Ceará. Ganhei muito o torcedor por isso, porque clássico é um jogo diferente. E eu gosto de jogar esses jogos, porque amo futebol - contou o meia.

Próximo jogo do Ceará

Depois do empate contra o Flamengo, o Ceará voltará a campo no próximo domingo (10), fora de casa, contra o Palmeiras. O jogo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro terá início às 16h (de Brasília).