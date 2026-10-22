Gigante brasileiro avança em criação de SAF; entenda

O Santa Cruz está próximo de concluir a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com previsão de finalização até dezembro. O processo ganhou impulso após a compra das ações pela Matix, que adiantou R$ 6 milhões para sanar pendências financeiras do clube.

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A aquisição das ações da Cobra Coral Participações pela empresa Matix, que terá Thairo Arruda como CEO da SAF, marcou o início da fase decisiva para o novo modelo de gestão do Santa Cruz. O aporte financeiro antecipado permitiu a quitação integral dos salários e demais débitos com jogadores e funcionários antes da partida contra o Maringá, pelo acesso.

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O presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo, detalhou que o próximo passo é a Assembleia Geral de Credores, prevista para o início de novembro, etapa fundamental dentro do processo de Recuperação Judicial do clube. Caso a proposta seja aprovada, o Santa Cruz avançará para a oferta pública no mercado financeiro, conhecida como leilão ou UPI, onde outras propostas poderão ser apresentadas.

Esse procedimento é regulamentado pela legislação da Recuperação Judicial e visa garantir a melhor proposta para o clube, seja do grupo de investidores atual ou de novos interessados. Após essa fase, o processo estará concluído, com a expectativa de oficializar a SAF até dezembro.

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Victor Pessoa ressaltou o papel do Conselho Deliberativo em apoiar juridicamente o trâmite e garantir o sucesso da transição para o novo modelo de gestão, que promete fortalecer o planejamento esportivo do Santa Cruz ao longo da temporada.

A próxima etapa será a Assembleia Geral de Credores no início de novembro, seguida pela oferta pública no mercado financeiro, com a conclusão e oficialização da SAF prevista para dezembro.

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Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, comemora o acesso à Série B (Foto: Marlon Costa/AGIF/Folhapress)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.