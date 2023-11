Nesta segunda-feira (20), às 20h (horário de Brasília), o Sampaio Corrêa recebe o Avaí no Castelão de São Luís, no Maranhão, em jogo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Bolívia Querida tem a chance de fugir da zona da degola restando uma rodada e só depender de si para a permanência na segunda divisão; livre da queda e sem chances de acesso, o Leão da Ilha vai ao Nordeste apenas para cumprir tabela. O jogo terá transmissão do SporTV e do Premiere.