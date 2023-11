O Botafogo enfrenta o Fortaleza no Castelão, em partida atrasada da 29ª rodada. O Glorioso é o vice-líder do Brasileirão, com 60 pontos. A equipe tem um jogo a menos que o Palmeiras, primeiro colocado, que tem 62 pontos. O duelo contra o Leão do Pici marca a estreia do técnico Tiago Nunes no comando alvinegro.