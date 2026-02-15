Botafogo enfrenta o Flamengo com missão dupla no mata-mata do Carioca

O Botafogo chega pressionado para o duelo decisivo contra o Flamengo, neste domingo (15), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A equipe comandada por Martín Anselmi vem de quatro derrotas consecutivas na temporada — três delas em clássicos — e tenta usar o mata-mata no Nilton Santos como ponto de virada. O Alvinegro tem duas missões em uma: passar de fase e encerrar o jejum em clássicos.

A sequência começou no dia 1º de fevereiro, com a derrota por 1 a 0 para o Fluminense no Nilton Santos, pelo Carioca. Na rodada seguinte do Brasileirão, o time foi superado pelo Grêmio por 5 a 3, em Porto Alegre. Depois, voltou a tropeçar no clássico diante do Vasco, perdendo por 2 a 0 em São Januário, na última rodada da Taça Guanabara. O quarto revés veio novamente contra o Fluminense, desta vez por 1 a 0 no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O recorte recente expõe um momento delicado principalmente em confrontos diretos. O Botafogo perdeu os três últimos clássicos que disputou — dois para o Fluminense e um para o Vasco — e volta a campo diante de outro rival. A partida contra o Flamengo, além de valer vaga na semifinal, representa a chance de interromper a sequência negativa e encerrar o jejum em duelos contra adversários locais.

A importância é ainda maior pelo contexto. Horas após o clássico, parte da delegação embarca para a Bolívia, onde enfrentará o Nacional Potosí pela fase preliminar da Libertadores. Um resultado positivo no Nilton Santos pode aliviar a pressão antes do desafio continental e dar novo fôlego ao elenco.

Do outro lado, o Flamengo chega embalado por vitória fora de casa no Brasileirão. Para o Botafogo, o clássico deste domingo vale mais do que a classificação: é a oportunidade de recuperar confiança, retomar o protagonismo nos clássicos e virar a chave em um momento de instabilidade.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLUMINENSE

QUARTAS DE FINAL - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 15 de fevereiro de 2026, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Neto, Ythallo, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Jordan Barrera, Alex Telles e Álvaro Montoro; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

FLAMENGO: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Paquetá, Pedro e Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.