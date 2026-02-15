Fluminense desenvolve trunfo que muda patamar de times no Brasil

O Fluminense de Luis Zubeldía é a grande sensação do futebol brasileiro em 2026. Para além dos resultados positivos, o time está entre os que melhor jogam no país e se credencia a títulos na temporada. Já campeão da simbólica Taça Guanabara, o Tricolor deu um passo além em 2026. Zubeldía conseguiu desenvolver uma característica que muda times de patamar no cenário nacional: um time competitivo que vai além dos 11 iniciais.

O Fluminense iniciou o ano com um grupo alternativo, formado por jogadores de Xerém, mas principalmente por atletas que tiveram poucas oportunidades em 2025. Quando Zubeldía assumiu o comando, o argentino tinha a difícil missão de colocar o Tricolor na fase de grupos da Libertadores. E conseguiu.

Para isso, o treinador contou que precisou fechar o time e não conseguiu dar profundidade ao elenco. A prioridade era pontuar no Brasileirão, e deu certo. Mas a falta de variação e de opções no banco ficou clara em partidas do próprio campeonato nacional.

Em 2026, o argentino corrigiu esse problema. Após a reapresentação do elenco principal, o Fluminense passou a ter uma grande variedade de escalações. Jemmes, Freytes e Ignácio formam duplas diferentes a cada jogo. Samuel Xavier, Guga, Renê e Arana também se revezam. Da mesma forma, Martinelli, Bernal, Nonato e Otávio. Na frente, Everaldo (antes de ser negociado), John Kennedy, Santi Moreno, Serna, Canobbio, Savarino e Matheus Reis foram os mais utilizados.

O trunfo do Fluminense é que, independentemente da formação, o time tem a mesma identidade e competitividade. Com Zubeldía na beira do gramado, o Tricolor segue invicto na temporada.

A possibilidade de dar descanso aos jogadores e ter um elenco profundo credencia o Clube das Laranjeiras a sonhar alto. Com um bom time, é possível competir por títulos de copa com os maiores investimentos do Brasil. Com um elenco homogêneo, o cenário é diferente. O Fluminense chega em 2026 se colocando como candidato a disputar todos os campeonatos.

O que vem por aí para o Fluminense?

Com a vitória sobre o Botafogo, o Fluminense vai a sete pontos e fica na segunda posição do campeonato, junto com Bahia. O Tricolor volta a campo na segunda-feira (16), para enfrentar o Bangu, às 18h (de Brasília), pela quartas de final do Campeonato Carioca.

