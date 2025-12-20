Saiba quais são os atletas que jogaram pelo Corinthians e Vasco da Gama

Vasco da Gama e Corinthians, clubes tradicionais do futebol brasileiro, tiveram suas histórias cruzadas por jogadores que defenderam as duas camisas. Neste domingo (21), as equipes voltam a se enfrentar pela segunda partida da final da Copa do Brasil no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 18h (de Brasília). No primeiro duelo, empate sem gols na Neo Química Arena, em São Paulo, na última quarta-feira (17).

Ídolos do Vasco já vestiram a camisa do Corinthians

Um dos nomes mais emblemáticos é Edmundo, ídolo histórico do Vasco. O "Animal" também atuou pelo Corinthians em 1996. Outro atacante é Romário. Já no fim da carreira, teve uma breve passagem pelo Corinthians em 2009. Os dois atletas não tiveram destaque quando vestiram a camisa da equipe do Parque São Jorge.

Edmundo teve passagem apagada pelo Corinthians (Reprodução/Internet)

Marcelinho Carioca, campeão do mundo pelo Corinthians, já jogou no Vasco

Marcelinho Carioca, ídolo corintiano, também defendeu o Vasco em 2001 após anos de protagonismo em São Paulo onde conquistou o título de campeão do mundo há 25 anos pelo Corinthians. O meia-atacante fazia parte do grupo que, nos pênaltis, venceu o Vasco naquela ocasião em um Maracanã lotado após empate em 0 a 0 no tempo normal.

Marcelinho Carioca já foi jogador do Vasco da Gama (Foto: PISCO DEL GAISO)

Lucas Piton, que é lateral esquerdo do Vasco, atuou pela equipe do Parque São Jorge por 3 anos entre 2019 e 2022. História parecida de Robert Renan. Apesar de ter sido revelado pelo Novorizontino, o zagueiro, ainda nas categorias de base, foi transferido para o Corinthians onde virou jogador profissional em 2022.

Tales Magno, que hoje está na reserva do Timão, foi revelado pelo Vasco da Gama onde ficou na equipe profissional de 2019 a 2021 ano em que foi transferido para o New York City FC da Major League Soccer, a liga americana de futebol.

