Botafogo encanta com novo modelo de jogo e mostra força do vestiário

O Botafogo estreou no Campeonato Brasileiro em grande estilo com a goleada impiedosa por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, na noite da ultima quinta-feira (29), no Nilton Santos. Em um segundo tempo primoroso, o Glorioso mostrou evolução do trabalho do técnico Martín Anselmi e como o vestiário está blindado em meio à crise da SAF de John Textor.

continua após a publicidade

➡️ Textor promete pagar transfer ban do Botafogo do próprio bolso

➡️ Anselmi exalta Brasileirão após goleada em Botafogo x Cruzeiro: 'Mais difícil do mundo'

Um time que vai ganhando corpo com um novo esquema tático. Mais uma vez, a linha de três defensores só com Barboza como zagueiro de ofício, tendo Mateo Ponte à direita e Newton centralizado, passou ilesa. Há margem para ajustes, mas dando segurança para o setor criativo brilhar.

Assim foi no segundo tempo. Toque de bola, controle e agressividade no ataque. Tudo aquilo que Anselmi prometeu logo em sua chegada ao Rio de Janeiro para assumir o projeto. Se isso persistirá a longo prazo, só o tempo irá dizer. Na abertura do Brasileirão, o Botafogo mostrou que há muito trabalho no dia a dia do CT Lonier.

continua após a publicidade

A atuação passou muito pela qualidade individual incrementando uma engrenagem que, aos poucos, promete muito. Danilo funciona como o "motorzinho" do meio-campo para organização e chegada à frente. No terço final, Álvaro Montoro é quem mostra que a pouca idade — apenas 18 anos — nada tem a ver com o tamanho do seu futebol. A grande referência técnica. No geral, o jogo de aproximação para envolver o adversário fez do Cruzeiro uma vítima fácil no segundo tempo, quando o placar foi construído.

Botafogo com vestiário forte

Se nos bastidores o momento é de incertezas quanto a continuidade de John Textor, que tenta se mexer para resolver pendências financeiras como o transfer ban, a concentração chama atenção. Há um grande trabalho de blindagem do elenco para fazer o campo e bola se destacar.

continua após a publicidade

— Estamos blindando o vestiário para qualquer situação, obviamente que acabamos vendo, porque hoje em dia é muito fácil, mas esse elenco merece mais respeito, porque trabalhamos todos os dias para isso, pelo Botafogo. É só o primeiro jogo, não ganhamos nada, tem muita coisa pela frente, mas já demos nosso cartão de visita de que esse ano o Botafogo vai ser um time muito intenso e, se não respeitarem a gente, vamos fazer de tudo para vencer — destacou Alex Telles, após o jogo.

Foi só o primeiro passo de um elenco que, mesmo que enxuto e aguardando resoluções para entrada doa recém-chegados (Ythallo, Riquelme, Wallace Davi e Lucas Villalba), mostrou seu valor. Assim como Anselmi, que assumiu o "barco" mesmo com tamanha dificuldade. Até o momento, a crise é um problema exclusivo de John Textor, e o empenho do departamento de futebol e atletas merecem ser exaltados.

John Textor marcou presença na goleada do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/GazetaPress)

Próximo compromisso

Em alta no começo de Martín Anselmi, o Botafogo volta a campo no domingo (1/2), novamente no Nilton Santos, desta vez pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O Glorioso recebe o rival Fluminense para grande classico às 20h30 (de Brasília).

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Aposte na estreia do Fogão no Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.