Tite explica funções de Christian e Gerson no Cruzeiro

Na goleada por 4 a 0 sofrida pelo Cruzeiro na última quinta-feira, a equipe contou com Gerson no time titular. No segundo tempo, Tite colocou Christian em campo, mas como volante e com o camisa 11 na ponta direita.

Após a partida, o comandante foi questionado pela opção em entrevista coletiva. O treinador justificou que o posicionamento ajuda na aproximação de Gerson com Matheus Pereira.

– A ideia foi de ter mais um jogador que divida a articulação com o Matheus. É a função que o Gerson mais produz, não é uma defesa específica do atleta, é de conjunto. O Christian foi adaptado ali, coloquei isso para ele. A função dele é de meio-campista, box-to-box, um externo com liberdade maior. Não é uma invenção, é dar mais posse de bola e senso criativo à equipe – analisou.

Tite (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Falta confiança?

O técnico Tite ainda falou sobre a perda da confiança da equipe no momento do segundo gol. Ele destacou ainda a importância de manter as jogadas verticais.

– Tem sempre um contexto, tenho que ter calma e serenidade de poder conduzir o grupo. Falei isso para eles. Essa verticalidade não queremos perder. Mas essa retomada desse estágio de trabalho que estou tendo dificuldade. Talvez os resultados tenham tirado a confiança em um momento decisivo. Uma coisa puxa a outra, falta de ritmo – disse Tite.

O Cruzeiro volta a jogar no próximo domingo (1), quando enfrentará o Betim, fora de casa, às 20h (de Brasília). Para o confronto, Tite confirmou que usará o time titular.