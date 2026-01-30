Savarino abre o jogo sobre 'novela' com Fluminense e Botafogo

Após estrear pelo Fluminense contra o Grêmio no Brasileirão, Savarino foi apresentado oficialmente no CT Carlos Castilho. O jogador está treinando com o grupo desde antes do Fla-Flu da semana passada e já terá a oportunidade de enfrentar o ex-clube, Botafogo, no domingo, pelo Campeonato Carioca.

— A verdade é que a negociação nunca mudou nada, a negociação sempre continuou. Foram muitos dias de negociação e vou falar a verdade, não foi fácil para ninguém, na verdade. Mas agradeço, agradeço ao Fluminense pelo esforço que eles fizeram para me trazer, todo mundo, o presidente, todo mundo fez um esforço para me trazer. O mais importante, eu vou estar agora focado, olhar pela frente o que vai acontecer aqui dentro do Fluminense. Eu acho que nos dois clubes, Atlético Mineiro e Botafogo, eu tive muito êxito. Então eu espero que agora no Fluminense não seja a exceção. E bom, o mais importante para mim agora é estar focado no Fluminense, que é o mais importante.

Savarino assinou com contrato de quatro anos com o Fluminense. O jogador já foi elogiado pelo treinador Luis Zubeldía pela versatilidade dentro de campo.

— Ele tem a particularidade de que, jogando pela esquerda, pelo centro ou pela direita, o jogo dele não muda. É um jogador que costuma driblar, que procura o centroavante e que finaliza ao gol. Então, atuando pela direita, pelo meio ou pela esquerda, ele consegue aplicar as suas características, algo que não é normal. Normalmente, um jogador se sente confortável apenas pelo meio, ou mais pela esquerda, ou mais pela direita. No caso do Savarino, a decisão de buscá-lo passa justamente por isso: ele pode atuar nas três posições atrás do camisa nove e o jogo dele não se altera. A técnica não diminui, o drible não diminui por jogar à direita ou à esquerda. A capacidade de dar assistências não diminui, a finalização também não. Além disso, ele executa bola parada, o que para nós é importante. Então, pouco a pouco, ele deve ir agregando coisas ao time. Claro que chega a uma equipe já encaixada, com dois extremos vivendo um bom momento e com o Lucho também em boa fase. Por isso, vamos utilizar todos os jogadores aos poucos — disse Zubeldía em coletiva após a estreia do venezuelano.

Savarino em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Marina Garcia/ Fluminense )

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (1) para enfrentar o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.

