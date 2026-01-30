Ao vivo: acompanhe a coletiva de apresentação de Savarino no Fluminense

Depois de estrear pelo Fluminense no Brasileirão, o meia-atacante Savarino será oficialmente apresentado pelo clube nesta sexta-feira (30), no CT Carlos Castilho. O jogador concederá coletiva de imprensa às 11h15.

O venezuelano atuava pelo Botafogo e foi negociado em uma troca envolvendo uma compensação financiera e o volante Wallace Davi, formado na base tricolor e pouco utilizado desde que subiu ao profissional, em 2025. Savarino assinou com o Fluminense por quatro anos.

A estreia foi contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo, no lugar de Kevin Serna aos 34 minutos. Diferente do colombiano, mais agudo pelos lados, Savarino jogou aberto pela esquerda, mas flutuando também pelo meio.

Assista à coletiva no link abaixo:

Próximos jogos do Fluminense

O próximo compromisso do Fluminense é no domingo (1), pelo Campeonato Carioca, quando enfrentará o Botafogo, no Nilton Santos. Depois, volta à campo na quinta-feira (5/2), às 19h, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

