Saiba possíveis punições para os jogadores denunciados por briga em Flamengo x Botafogo

Depois da confusão generalizada no clássico entre Flamengo e Botafogo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, os jogadores Alexander Barboza, Alex Telles, do Botafogo, e Gerson e Cleiton, do Flamengo, serão julgados, nesta quarta-feira (19), após serem denunciados pela Procuradoria do TJD-RJ, e podem ser suspensos.

O julgamento acontece a partir de 14h (de Brasília), na sede do tribunal, no Centro do Rio de Janeiro, e definirá se os atletas serão punidos pela briga. Caso sejam punidos, os jogadores só poderão cumprir a penas em jogos realizados pela Ferj.

Apesar de não ter sido expulso na súmula da partida, o lateral Alex Telles por "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto", no artigo 243-F, parágrafo 2º, inciso II. A pena varia de suspensão de uma a seis partidas e multa de R$ 100,00 a R$ 100.000,00.

No caso de Gerson, o volante responderá no artigo 250, parágrafo 1º, inciso I, por "atos desleais ou hostis". Caso o capitão rubro-negro seja punido, a pena prevista é de suspensão de uma a três partidas.

Os zagueiros Alexander Barboza e Cleiton foram enquadrados no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "praticar agressão física durante a partida". Caso o julgamento opte pela punição, eles podem ser penalizados com suspensão de quatro a doze partidas, o que os tirariam de uma possível semifinal do Carioca.

O que aconteceu?

Após a discussão entre Bruno Henrique e Barboza, o volante Gerson partiu para cima do zagueiro alvinegro. Logo em seguida, foi formado um "bolinho" de jogadores dos dois times. Na sequência, o argentino desferiu um soco na direção do capitão rubro-negro. A agressão passou no vazio.

Pouco tempo depois, o zagueiro do Flamengo, Cleiton acertou um soco em cheio em Barboza, que permanecia no centro da confusão. O zagueiro do Botafogo ficou com a boca e a camisa ensanguentadas e perdeu um dente. O árbitro Bruno Mota, ao ver o tumulto, expulsou Gerson, Cleiton e Barboza.

A confusão continuou fora das quatro linhas. Jogadores, comissões técnicas e seguranças prosseguiram com trocas de ofensas e tentativas de agressão, no túnel em direção aos vestiários.

Briga generalizada tomou conta de Flamengo x Botafogo após o clássico (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

