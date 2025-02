O Clássico da Rivalidade, vencido pelo Flamengo por 1 a 0 diante do Botafogo, terminou em confusão e violência. No momento do apito final, o zagueiro Barboza se estranhou com Bruno Henrique e acabou gerando "bate-boca", agressões e expulsões. Confira abaixo o vídeo do momento da briga:

Após a discussão entre Bruno Henrique e Barboza, o volante Gerson partiu para cima do zagueiro alvinegro. Logo em seguida, foi formado um "bolinho" de jogadores dos dois times. Na sequência, o argentino desferiu um soco na direção do capitão rubro-negro. A agressão passou no vazio.

Pouco tempo depois, o zagueiro do Flamengo, Cleiton acertou um soco em cheio em Barboza, que permanecia no centro da confusão. O zagueiro do Botafogo ficou com a boca e a camisa ensanguentadas e perdeu um dente, segundo apuração do Lance!. O árbitro Bruno Mota, ao ver o tumulto, expulsou Gerson, Cleiton e Barboza. Veja o vídeo abaixo:

A confusão continuou fora das quatro linhas. Jogadores, comissões técnicas e seguranças prosseguiram com trocas de ofensas e tentativas de agressão, no túnel em direção aos vestiários.

Barboza (20), do Botafogo, sai com uma mancha de sangue na camisa (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 0 Botafogo - Libertadores

CAMPEONATO CARIOCA - 7ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Léo Ortiz, 9'/2ºT (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Luiz Araújo (Flamengo); De la Cruz (Flamengo); Allan (Flamengo); Gregore (Botafogo); Marlon Freitas (Botafogo); Bruno Henrique (Flamengo); Alexander Barboza (Botafogo)

🟥 Cartões vermelhos: Alexander Barboza (Botafogo); Cleiton e Gerson (Flamengo)

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Matheus Cunha; Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Varela; Allan (Evertton Araújo), De la Cruz (Gerson), Arrascaeta (Michael); Luiz Araújo, Juninho (Bruno Henrique) e Cebolinha (Pulgar)

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Danilo Barbosa, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore (Patrick de Paula), Marlon Freitas; e Allan (Newton); Savarino, Matheus Martins (Rafael Lobato) e Igor Jesus.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia

🚩 Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito, Hugo Filemon Soares Pinto (assistentes) e Thiago Ramos Marques (quarto árbitro)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

