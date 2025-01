O Referência FC, fundado em 2018, confirmou sua primeira participação na prestigiada Copinha. O clube será clube sede, representando Embu das Artes, na especial 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube estreia na Copinha neste domingo (5), diante do Boavista.

O Referência FC é um clube-empresa, localizado na cidade de Embu das Artes. Em apenas seis anos, cerca de 800 jogadores passaram pelo clube, sendo que mais de 70 foram negociados com clubes da Série A. Em 2022 o Referência fez história ao passar para a segunda fase do Campeonato Paulista com os times sub17 e sub15, e chegar às quartas de final com o time sub13.

Apostando em amistosos durante a preparação, o time já enfrentou o Corinthians, Ituano, São Bernardo e União Mogi. O foco do clube e dos atletas na Copinha está tão grande que eles abriram mão das férias de final de ano, liberando os jovens atletas apenas nas ceias de Natal e Ano Novo.

📆Agenda do Referência F.C na Copinha:

05/01 - Referência FC x Boavista

08/01 - Referência x Cascavel

