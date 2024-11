Rubens Lopes cita Inglaterra e Premier League para defender Estaduais

Presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj), Rubens Lopes defendeu o Campeonato Carioca com 15 datas e criticou aqueles que defendem o fim dos Estaduais. Na avaliação do cartola, que também é vice-presidente da CBF, os regionais têm importância “na cadeia produtiva do futebol”. Ele ainda fez uma analogia com a Inglaterra, que tem a liga nacional mais rica do planeta e, mesmo assim, não consegue bons resultados em Copas do Mundo.

— [O fim dos Estaduais] é só na cabeça de quem imagina um número limitado de clubes, só na cabeça de quem não vê a cadeia produtiva do futebol, só acontece na cabeça de quem não vê o que os campeonatos estaduais representam de oportunidade laborativa, de oportunidade social, de crescimento e de descobrimento de novos talentos — criticou o cartola.

Na avaliação de Rubens Lopes, os campeonatos estaduais são importantes para revelar novos talentos e, futuramente, oferecer mais jogadores à Seleção Brasileira.

— Se você acaba ou reduz a prática da modalidade, evidentemente que você vai reduzir a probabilidade de surgirem novos talentos — considerou Rubens Lopes, logo após o Arbitral que definiu o regulamento e a tabela do Campeonato Carioca de 2025.

— Qual a melhor competição do mundo, mais importante, mais rica? A Premier League. E quantas vezes a Inglaterra é campeã do Mundo? Ela não faz ninguém, não forma ninguém — comparou o cartola.

Rubens Lopes fala durante lançamento Campeonato Carioca (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Rubens Lopes explica finais do Carioca na data Fifa

A grande final do Campeonato Carioca está marcada para 26 de março, um dia depois do término da data Fifa em que a Seleção Brasileira enfrentará Colômbia e Argentina. Mas a Ferj poderá alterar a data dependendo de quais clubes chegarem à decisão.

A federação poderá antecipar os jogos decisivos para datas reservadas a jogos da Copa do Brasil — clubes classificados à Libertadores, como Flamengo e Botafogo, entram na terceira fase —, ou mesmo manter os jogos nos dias previamente definidos, a depender da convocação. Rubens Lopes assegura que os clubes não ficarão desfalcados.

— Vão se ajustar, evidente que vão se ajustar. Às vezes tem clube na a data Fifa, mas tem clube que não participa de nenhuma competição de data Fifa ou não tem ainda [jogadores na] Seleção — ponderou Rubens Lopes.