Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj), criticou a Fifa e a Conmebol nesta terça-feira (16) ao comentar o fato de as finais do Campeonato Carioca do próximo ano estarem marcadas para acontecer em meio à data Fifa de março, quando a Seleção Brasileira enfrentará Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O cartola reclamou do excesso de datas para jogos internacionais e sugeriu que os campeonatos passem a ser disputados em Marte para que caibam no calendário.

➡️Campeonato Carioca começa em 11 de janeiro e terá finais na Data Fifa

— Nós só temos 365 dias, e cada dia mais a Fifa inventa competição, cada dia mais a Conmebol inventa competição. Alguém fica inventando confronto daqui e dali, fica desdobrando a tabela, vai ocupando os espaços — reclamou Rubens Lopes, que também é vice-presidente da CBF.

— Talvez essa dificuldade vai desaparecer quando nós fizermos o campeonato em Marte. Lá tem 700 dias, o ano tem 700 dias, vai ficar fácil para distribuir — ironizou o dirigente. [Nota da Redação: devido à distância do Sol, um ano em Marte dura 687 dias.]

Final do Carioca será na data Fifa de março

A grande final do Campeonato Carioca está marcada para 26 de março, um dia depois do término da data Fifa. Mas a Ferj poderá alterar a data dependendo de quais clubes chegarem à decisão. A federação poderá antecipar os jogos decisivos para datas reservadas a jogos da Copa do Brasil — clubes classificados à Libertadores, como Flamengo e Botafogo, entram na terceira fase —, ou mesmo manter os jogos nos dias previamente definidos, a depender da convocação.

— Vão se ajustar, evidente que vão se ajustar. Às vezes tem clube na a data Fifa, mas tem clube que não participa de nenhuma competição de data Fifa ou não tem ainda [jogadores na] Seleção — ponderou Rubens Lopes.

— Por isso que eu digo que é um trabalho de xadrez, que as coisas vão tendo que ser ajustadas em função do que vai acontecer. É claro que as possibilidades são muito grandes. As possibilidades são muito grandes.