Botafogo na estreia e clássicos: a tabela do Palmeiras no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite da última quarta-feira (12), a tabela base da Série A do Brasileirão. Com início marcado para o dia 29 de março, o Palmeiras estreia na competição contra o Botafogo, no Allianz Parque.

As equipes, aliás, alimentaram uma rivalidade recente e disputaram o título nas últimas duas temporadas, com o Verdão se consagrando campeão em 2023, enquanto o Glorioso quebrou o jejum na última edição do campeonato.

O primeiro clássico, por sua vez, acontece na terceira rodada. No segundo final de semana de abril, ainda sem data definida, o Palmeiras recebe o Corinthians no Allianz Parque. No primeiro confronto do ano, válido pela fase de grupos do Paulistão, as equipes empataram em 1 a 1, com o Timão jogando com um a menos por grande parte da segunda etapa.

Já na oitava rodada, o Verdão enfrenta o São Paulo, também em casa, e fecha os clássicos do primeiro turno contra o Santos, na Vila Belmiro, no provável primeiro confronto entre o Alviverde e Neymar.

Estêvão, atacante do Palmeiras, durante partida contra o Fluminense, pela última rodada do Brasileirão 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Brasileirão sofrerá pausa

O calendário de confrontos do Brasileirão sofrerá uma pausa de aproximadamente um mês, entre a 12ª e a 13ª rodada, em razão do Super Mundial de Clubes, que contará com a participação de quatro times brasileiros: Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense.

Cabeça de chave do grupo A, a equipe comandada por Abel Ferreira irá enfrentar Porto (Portugal), Al Ahly (Egito) e Inter Miami, de Lionael Messi. Os dois primeiros jogos acontecem em Nova Iorque e o último em Miami.

