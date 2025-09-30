Rony acerta a trave duas vezes, e Atlético-MG empata com Juventude pelo Brasileiro

O Atlético-MG empatou em 0 a 0 com o Juventude na noite desta terça-feira (30), na Arena MRV, pela 26ª rodada do Brasileirão. O atacante Rony, do Galo, teve as melhores oportunidades, mas parou na trave duas vezes e aumentou o jejum de gols para 22 jogos, desde 1 de junho.

Com o resultado, o Galo passou o Corinthians e está na provisoriamente na 13ª posição, com 29 pontos, seis pontos acima da ZR e a 11 pontos do G-6. O Papo manteve a 17ª colocação, com 23 pontos, a quatro pontos do Santos, primeiro time fora da ZR, mas pode ser ultrapassado por Vitória e Fortaleza no complemento das partidas. Veja a tabela completa

Como foi o jogo?

O Atlético-MG usou o ímpeto inicial para sufocar o Juventude e acertou a trave com Rony, de cabeça, após falta cobrada por Gustavo Scarpa. O time atleticano jogava no campo de ataque, mas também via o Juventude conseguir travar as ações ofensivas.

Na reta final, Rony teve mais uma oportunidade em boa tabela com Bernard e, dentro da área, bateu cruzado para fora. O Papo praticamente não atacou e só teve um chute a gol, em finalização fraca de Ênio, de fora da área, nas mãos de Gabriel Delfim.

Na volta do intervalo, Rony foi mais uma vez o personagem ofensivo. Logo no começo, Biel arrancou pela esquerda após passe de Bernard e cruzou na medida para o atacante que, de frente para o goleiro, pegou de primeira no ar e acertou o travessão.

A pressão e o volume alvinegro aumentaram, e Rony perdeu chance clara novamente. Ele recebeu de Caio Paulista na área, girou e bateu de esquerda para fora. Depois, Gustavo Scarpa assustou em falta rente ao travessão.

O Juventude, assim como na etapa inicial, não arriscava. A única vez que chegou ao ataque foi em cruzamento da direita para Matheus Babi cabecear por cima do gol. E só.

Na base da pressão, o Galo teve mais duas oportunidades na reta final. A primeira em passe de Gustavo Scarpa para Caio Paulista, que foi travado por Luan Freitas quase na pequena área, e a segunda com Rony, que girou na marcação na área e bateu cruzado para boa defesa de Jandrei.

O que vem por aí?

O Atlético-MG volta a campo contra o Fluminense no sábado (4), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Já o Juventude recebe o Fortaleza no domingo (5), às 18h30, no Alfredo Jaconi. Os jogos são válidos pela 27ª rodada da Série A.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0X0 JUVENTUDE

CAMPEONATO BRASILEIRO - 26ª RODADA

📆 Data e horário: Terça-feira, 30 de setembro, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

🥅 Gol: nenhum

🟨 Cartões amarelos: Alan Franco, Iván Román e Lyanco (Atlético-MG); Jadson, Marcelo Hermes e Alan Ruschel (Juventude)

🟥 Cartão vermelho: nenhum

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Sidmar Dos Santos Meurer (PR)

🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

⚽ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Gabriel Delfim; Lyanco, Iván Román (Natanael) e Vitor Hugo; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Bernard (Dudu), Igor Gomes (Gabriel Menino) e Caio Paulista; Biel (Reinier) e Rony.

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Cipriano e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Daniel Peixoto (Rodrigo Sam) e Mandaca; Lucas Fernandes (Rafael Bilu), Ênio (Sforza) e Gilberto (Matheus Babi).