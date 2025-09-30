Atlético-MG confirma lesão, e Junior Santos passará por cirurgia

O Atlético-MG informou nesta terça-feira (30) que o atacante Júnior Santos passará por cirurgia. O jogador sofreu uma lesão traumática no púbis ,com ruptura do tendão adutor da coxa direita.

Junior Santos se lesionou no fim da partida contra o Mirassol no sábado (27), na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Reserva, ele entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo e se machucou aos 45 minutos.

Com dores, o atacante caiu no chão e recebeu atendimento. Por não ter mais substituição, Junior Santos permaneceu no gramado nos minutos finais sem conseguir encostar na bola ou apoiar o pé no chão.

Na segunda-feira (29), o atleta passou por exames na Cidade do Galo que confirmaram a lesão. O Galo não informou o período de recuperação e ainda irá confirmar a data da cirurgia, mas o atacante não deve mais atuar em 2025.

Junior Santos desfalca o Atlético-MG na reta final da temporada. Foto: Pedro Souza/Atlético

Junior Santos no Atlético-MG

O Atlético-MG investiu oito milhões de euros (R$ 48 milhões, na cotação da época) para contratar Junior Santos, vindo do Botafogo. O atacante de 30 anos foi a maior transferência do Galo na temporada.

Em campo, contudo, o atleta conviveu com uma série de lesões durante o primeiro semestre e não conseguiu ter uma sequência - ele foi titular apenas quatro vezes em 2025. Até aqui, Junior Santos tem dois gols e duas assistências em 28 partidas com a camisa alvinegra.

Atlético-MG sofre com lesões recentes

Além de Junior Santos, o Atlético-MG teve mais dois jogadores lesionados em pouco mais de um semana. O volante Alexsander machucou o ligamento do joelho direito diante do Bolívar, pela Sul-Americana, na Arena MRV, e fará o tratamento conservador, sem necessidade de procedimento cirúrgico.

Já o atacante Cuello teve uma lesão grave no tornozelo direito, também contra o Bolívar, em La Paz, e só volta em 2026. Ele já passou por cirurgia.