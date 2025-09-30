menu hamburguer
Gol perdido por Rony chama atenção em Atlético x Juventude: ‘Não é possível’

Atacante se revoltou e deu tapas na trave após o lance

Dia 30/09/2025
23:15
Rony perdeu chance clara de gol contra o Juventude (Foto: Fernando Moreno/AGIF)
O atacante Rony, do Atlético-MG, perdeu uma chance clara de gol no jogo contra o Juventude, nesta terça-feira (30), pelo Brasileirão. No segundo tempo da partida na Arena MRV, o jogador recebeu um cruzamento de Biel e, sem marcação, acertou o travessão do goleiro Jandrei. O lance teve grande repercussão nas redes sociais.

A jogada ocorreu logo aos três minutos da etapa final, com o placar em 0 a 0 para as equipes. Após desperdiçar a chance, Rony ficou revoltado e deu tapas na trave. No primeiro tempo, o atacante já havia acertado a trave em cabeçada após cruzamento de Gustavo Scarpa. O atleta também teve outras oportunidades ao longo do jogo.

Veja as reações nas redes sociais:

