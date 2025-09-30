Nesta terça-feira (30), antes da partida entre Atlético-MG e Juventude, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Arena MRV será palco de uma mobilização inédita. O tradicional minuto de silêncio dará lugar ao “01 Minuto de Conversa”, uma ação do clube em parceria com o Centro de Valorização da Vida (CVV) e realização da agência End to End, com o objetivo de transformar o estádio em espaço de reflexão e diálogo sobre saúde mental.

A proposta é simples e impactante: substituir o silêncio mais famoso do mundo por uma conversa aberta sobre acolhimento, escuta e prevenção ao suicídio. No gramado, jogadores e arbitragem se posicionarão no círculo central, enquanto torcedores poderão interagir por meio de mensagens no telão, pesquisa no SuperApp do Galo e conteúdos exibidos nos painéis de LED da Arena.

Segundo dados recentes, os homens estão entre os que mais sofrem em silêncio: a taxa de suicídio masculino é quatro vezes maior do que a feminina. Nesse cenário, o futebol surge como um canal estratégico para incentivar o diálogo e combater estigmas.

— Queremos mostrar que o futebol pode ser um espaço de acolhimento e ferramenta para salvar vidas. O Setembro Amarelo é um momento de reflexão, mas nossa missão vai muito além disso: queremos que saúde mental seja um assunto do dia a dia — afirma Reginaldo Diniz, CEO da End to End, agência responsável pela ação e que é parceira do Atlético Mineiro.

João Gomide, superintendente de Negócios do Atlético, reforça a importância do engajamento do clube:

— O futebol pode compartilhar esperança e ajudar a salvar vidas. Por isso, estamos ao lado do CVV nessa campanha tão importante que é o Setembro Amarelo. Pedir ajuda é um ato de coragem e acolher, ouvir e apoiar pode transformar histórias — comenta.

Além da mobilização dentro do estádio, a campanha se estende ao ambiente digital, com conteúdos de conscientização e uma pesquisa que direcionará quem precisar para o 188, canal oficial do CVV, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.