Romário revela que tradicional clube do Rio pode virar SAF

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 11:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Romário, atual presidente e jogador do América-RJ, assumiu o clube carioca com o objetivo de reerger a equipe à elite do futebol brasileiro, como era no passado. Nesta segunda (23), o ex-atacante de gigantes do Rio - Vasco, Flamengo e Fluminense - participou de um reunião para discutir o futuro do Mecão.

Em suas redes sociais, o campeão mundial com a Seleção Brasileira compartilhou o momento do Conselho Deliberativo, que contou com a participação de Alex Escobar, grande torcedor do América-RJ, e revelou que há conversas sobre a possibilidade do América se transformar em SAF.

- Fechamos o dia de hoje com uma reunião importantíssima do Conselho Deliberativo do nosso amado America Football Club, o eterno Mecão. O tema? Nada menos que a modernização do nosso estatuto e a possibilidade de transformar o clube em uma SAF (Sociedade Anônima de Futebol), um passo fundamental para o futuro do nosso gigante. - escreveu Romário.

O aniversário do América-RJ de 120 anos foi na semana passado e o atual presidente compartilhou, também, em seu perfil no Instagram uma declaração ao clube. Na publicação, Romário aproveitou para afirmar seu compromisso no comando do Mecão, além de fazer um pedido aos torcedores americanos: "pode confiar em mim como presidente do America!".

- Tudo que acontecer no nosso amado Mecão, vocês, americanos de coração, ficarão sabendo e a transparência vai prevalecer sempre. Meu objetivo, sem dúvida nenhuma, é levar o America pro lugar que ele merece - declarou o eterno camisa 11 do Vasco.

Embora internamente esteja movimentado, com projetos de melhoria e crescimento, no ano de 2024, o clube não terá mais partidas oficiais. Um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro, o América foi eliminado das duas competições que participou na atual temporada, assim, a intenção de Romário é mudar essa cenário negativo e se preparar para o próximo ano.