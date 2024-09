Briga entre torcedores de Paysandu e Sport termina com mais de 230 presos

Paysandu e Sport se enfrentaram pela Série B, no domingo (23) (Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)







24/09/2024

Uma briga envolvendo torcedores do Paysandu e Sport terminou com 239 pessoas presas horas antes do confronto entre as duas equipes pela Série B, na última segunda-feira (23). O confronto violento aconteceu na Avenida Almirante Barroso no cruzamento com a travessa das Mercês.

Segundo a Polícia Civil, as 239 pessoas foram presas e encaminhadas para a Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE).

Lojas no entorno do local em que ocorreu a confusão foram danificadas, enquanto pedaços de pedras e madeiras eram vistos nas ruas após o conflito. Uma suposta bomba caseira também foi levada por agentes públicos.

Antes da bola rolar, o Paysandu fez um comunicado oficial pedindo paz e harmonia entre as torcidas. Além disso, o Papão da Curuzu prestou apoio as autoridades de segurança responsáveis pelo caso.

Confira a nota do Paysandu:

O Paysandu Sport Club, por meio da Diretoria de Segurança, informa que acompanha os fatos que ocorreram no início da tarde desta segunda-feira (23), na avenida Almirante Barroso, em Belém, e que presta total apoio às autoridades. O clube ressalta que as praças esportivas e seus entornos são ambientes de lazer que devem acolher todos os públicos, nos quais devem prevalecer a paz e a harmonia, sem espaço para quaisquer episódios de desordem. Por fim, o Paysandu ressalta e estende à sua imensa e apayxonada torcida o pedido de paz, para que a partida da noite de hoje ocorra sem transtornos dentro ou fora do Estádio Banpará Curuzu.