América-RJ é eliminado da Copa Rio, e não joga mais em 2024

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 13:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro, o América-RJ enfrentou um difícil temporada em 2024, ao ser eliminado nas duas competições que participou. Após encarar o empate com o Volta Redonda, nesta segunda-feira (2), o time de Romário não avançou para as quartas de final da Copa Rio. Assim, o clube carioca não jogo mais partidas oficiais na temporada atual.

Em janeiro de 2024, Romário assumiu a presidência de forma oficial do América, e em abril do mesmo ano, foi inscrito como jogador. No entanto, nem o tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira conseguiu mudar o decepcionante destino do clube na temporada, que encarou duas eliminações.

O América disputou o Campeonato Carioca Séria A2, mas terminou a primeira fase em quinto colocação na tabela, e não avançou para as semifinais. Já na Copa Rio, o clube carioca chegou a passar pelo Friburguense na primeira fase, só que não avançou muito mais. Nas oitavas de final, foi eliminado pelo Volta Redonda por 3 a 1, no placar agregado.

Embora com uma temporada curta e sem sucessos, a expectativa é alta pelo trabalho de Romário para 2025, quando o clube inicia mais uma chance de entregar resultados positivos.