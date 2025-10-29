Romário lidera elenco com multicampeões do America no Cariocão de Master; veja elenco
Ex-jogadores e ídolos do clube se preparam para a estreia contra o Bangu
- Matéria
- Mais Notícias
O America anunciou nesta quarta-feira (29), a lista de inscritos para o Campeonato Carioca de Master, que tem início no próximo dia 1 de novembro. Capitaneado pelo tetracampeão mundial Romário, que também é presidente do clube, o time chega à competição com um elenco recheado de craques que marcaram época no futebol brasileiro e internacional.
Relacionadas
- Flamengo
Flamengo anuncia contratação de zagueiro com passagem pela Seleção para a base
Flamengo29/10/2025
- Fora de Campo
Rayan, do Vasco, aponta jogador do Palmeiras como o mais difícil de enfrentar
Fora de Campo28/10/2025
- Ceará
Ceará visita Fluminense em jogo atrasado da Série A; veja escalação
Ceará29/10/2025
➡️ Megaoperação policial ainda afeta futebol do Rio; clubes retomam rotina
A estreia do America será diante do Bangu, neste sábado (1), às 15h, no estádio Giulite Coutinho. A partida, considerada uma releitura do clássico "derby bisavô", terá entrada franca para o público e transmissão ao vivo pelo Cariocão TV, no YouTube.
O ataque do America Master promete chamar atenção. Além de Romário, o elenco conta com Alex Dias, vice-artilheiro do Brasileirão 2004, com passagens por clubes como Paris Saint-Germain, Vasco, São Paulo e Fluminense, e que vestiu a camisa rubra em 2010. Outro destaque é Richarlyson, tricampeão brasileiro, e Gilberto, revelação da base rubra e que atuou pela Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2006 e 2010.
O elenco ainda conta com nomes de peso da história recente do clube, como Bruno Reis, Marcelo Cardoso, Fabio Braz, Vagner Eugênio, entre outros. A equipe busca combinar experiência e talento para disputar o título do Carioca de Master.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira o elenco completo do America Master
- Alex Dias
- Rafael
- Fabio Braz
- Vagner Eugênio
- Marcelo Cardoso
- Da Costa
- Márcio Gomes
- Bruno Reis
- Rafinha
- Richarlyson
- Romário
- Juan Sosa
- Arcelino
- André Gomes
- Gilberto
- Claudemir
- Ruy
- Washington
- Alan
- Edivaldo
- Ives
- Léo Rocha
- Esquerdinha
- Somália
- Alanzinho
- Guto Mendes
- Edson
- Renan
- Fábio Lobo
- Luis Henrique
- Douglas
- Elinton
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias