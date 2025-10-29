menu hamburguer
Romário lidera elenco com multicampeões do America no Cariocão de Master; veja elenco

Ex-jogadores e ídolos do clube se preparam para a estreia contra o Bangu

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
12:58
Elenco Master do America
Elenco do America Master (Foto: João Carlos Gomes/AFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O America anunciou nesta quarta-feira (29), a lista de inscritos para o Campeonato Carioca de Master, que tem início no próximo dia 1 de novembro. Capitaneado pelo tetracampeão mundial Romário, que também é presidente do clube, o time chega à competição com um elenco recheado de craques que marcaram época no futebol brasileiro e internacional.

O ataque do America Master promete chamar atenção. Além de Romário, o elenco conta com Alex Dias, vice-artilheiro do Brasileirão 2004, com passagens por clubes como Paris Saint-Germain, Vasco, São Paulo e Fluminense, e que vestiu a camisa rubra em 2010. Outro destaque é Richarlyson, tricampeão brasileiro, e Gilberto, revelação da base rubra e que atuou pela Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2006 e 2010.

Romário durante amistoso de Máster; Loterj está estampada nas costas da camisa
Romário durante amistoso de Máster (Foto: Joao Carlos Gomes/AFC)

O elenco ainda conta com nomes de peso da história recente do clube, como Bruno Reis, Marcelo Cardoso, Fabio Braz, Vagner Eugênio, entre outros. A equipe busca combinar experiência e talento para disputar o título do Carioca de Master.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira o elenco completo do America Master

    1.
  1. Alex Dias
    2. 2.
  2. Rafael
    3. 3.
  3. Fabio Braz
    4. 4.
  4. Vagner Eugênio
    5. 5.
  5. Marcelo Cardoso
    6. 6.
  6. Da Costa
    7. 7.
  7. Márcio Gomes
    8. 8.
  8. Bruno Reis
    9. 9.
  9. Rafinha
    10. 10.
  10. Richarlyson
    11. 11.
  11. Romário
    12. 12.
  12. Juan Sosa
    13. 13.
  13. Arcelino
    14. 14.
  14. André Gomes
    15. 15.
  15. Gilberto
    16. 16.
  16. Claudemir
    17. 17.
  17. Ruy
    18. 18.
  18. Washington
    19. 19.
  19. Alan
    20. 20.
  20. Edivaldo
    21. 21.
  21. Ives
    22. 22.
  22. Léo Rocha
    23. 23.
  23. Esquerdinha
    24. 24.
  24. Somália
    25. 25.
  25. Alanzinho
    26. 26.
  26. Guto Mendes
    27. 27.
  27. Edson
    28. 28.
  28. Renan
    29. 29.
  29. Fábio Lobo
    30. 30.
  30. Luis Henrique
    31. 31.
  31. Douglas
    32. 32.
  32. Elinton

