O America anunciou nesta quarta-feira (29), a lista de inscritos para o Campeonato Carioca de Master, que tem início no próximo dia 1 de novembro. Capitaneado pelo tetracampeão mundial Romário, que também é presidente do clube, o time chega à competição com um elenco recheado de craques que marcaram época no futebol brasileiro e internacional.

A estreia do America será diante do Bangu, neste sábado (1), às 15h, no estádio Giulite Coutinho. A partida, considerada uma releitura do clássico "derby bisavô", terá entrada franca para o público e transmissão ao vivo pelo Cariocão TV, no YouTube.

O ataque do America Master promete chamar atenção. Além de Romário, o elenco conta com Alex Dias, vice-artilheiro do Brasileirão 2004, com passagens por clubes como Paris Saint-Germain, Vasco, São Paulo e Fluminense, e que vestiu a camisa rubra em 2010. Outro destaque é Richarlyson, tricampeão brasileiro, e Gilberto, revelação da base rubra e que atuou pela Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2006 e 2010.

Romário durante amistoso de Máster (Foto: Joao Carlos Gomes/AFC)

O elenco ainda conta com nomes de peso da história recente do clube, como Bruno Reis, Marcelo Cardoso, Fabio Braz, Vagner Eugênio, entre outros. A equipe busca combinar experiência e talento para disputar o título do Carioca de Master.

Confira o elenco completo do America Master