Reforço do Grêmio para o segundo semestre, o volante Arthur voltou a ditar o ritmo do meio-campo do Tricolor Gaúcho e vive um bom momento na carreira. O jogador já tem um objetivo claro: retornar à Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Após passagem pela Juventus, Arthur aceitou retornar ao Grêmio com contrato até junho de 2026, com possibilidade de extensão até dezembro do mesmo ano.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Em 2025, o meio-campista tem se destacado pelo Grêmio, atuando como titular em todas as sete partidas disputadas. Apresenta 94% de acerto nos passes e 74% nos passes longos, além de registrar 0,9 passes decisivos por jogo. No aspecto defensivo, soma 2,6 desarmes e 6,4 bolas recuperadas por partida, vencendo 6,1 duelos com 67% de eficiência. Sofre em média três faltas por jogo e acumula um cartão vermelho, mantendo média de 7,06 no Sofascore.

continua após a publicidade

— Sonho, claro. Todo jogador sonha com a Seleção Brasileira. Já tive o prazer de estar lá e sei o quanto é bom. Venho trabalhando para isso, para ajudar o Grêmio e fazer meu melhor. Fazendo meu melhor, quem sabe vem uma convocação. Vou seguir trabalhando para o Grêmio. Mas Seleção é reconhecimento do trabalho, algo que todo jogador deseja — afirmou Arthur.

Seu histórico com a camisa da Seleção Brasileira soma sete partidas, sendo titular em seis delas. O meio-campista marcou um gol e deu uma assistência, com 91% de acerto nos passes e 78% nos passes longos, além de 0,9 passes decisivos por jogo. No setor defensivo, registra 1,7 desarmes e 5,6 bolas recuperadas por partida, vencendo 6,9 duelos com 61% de eficiência. Sofre em média 3,3 faltas por jogo e possui nota 7,27 no Sofascore.

continua após a publicidade

O lateral Marlon também destacou a importância do jogador. Em entrevista ao programa 4DTV, do ex-jogador Rafael Sóbis, foi claro: Arthur é superior aos meias da Seleção.

— Arthur é um jogador que, na minha opinião, não perde em nada para os que estão na Seleção. Hoje, para mim, é melhor do que muitos que estão lá. Não falo por ser meu companheiro, pela amizade. É um jogador que faz falta no time nacional — disse Marlon.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Arthur é peça importante no time do Grêmio (Foto: Jota Erre/AGIF)

Histórico no Grêmio e carreira

Natural de Goiânia (GO), Arthur iniciou sua trajetória nas categorias de base do Grêmio em 2010, aos 14 anos. Estreou no time profissional em 2015, sob comando de Luiz Felipe Scolari, atualmente coordenador técnico do clube.

O volante se destacou em 2017, quando foi um dos protagonistas no tricampeonato da Libertadores, sendo eleito o melhor jogador da final contra o Lanús, na Argentina. Naquele ano, também integrou a Seleção do Campeonato Brasileiro e foi escolhido atleta revelação da competição.

Somando suas duas passagens pelo Grêmio, Arthur disputou 77 jogos, sendo titular em 66 deles, marcou seis gols e deu quatro assistências. Entre os títulos conquistados estão a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017, a Recopa Sul-Americana de 2018 e o Campeonato Gaúcho de 2018, evidenciando sua importância nos momentos de destaque do clube.

Além do Barcelona-ESP, em que atuou por duas temporadas, Arthur passou, no futebol europeu, por Juventus-ITA, Liverpool-ING, Fiorentina-ITA e Girona-ESP. Pela Seleção Brasileira, participou da conquista da Copa América de 2019, no Brasil.