Nova camisa do Vasco traz tecnologia antipirataria e conexão digital com torcedores
Tecnologia garante autenticidade da camisa e conecta torcedores a conteúdos exclusivos
- Matéria
- Mais Notícias
A nova camisa três do Vasco da Gama, lançada no último dia 17 de outubro, une tradição e inovação ao incorporar uma tecnologia antipirataria inédita no clube. Produzido pela Kappa, o modelo conta com a Smart Tag, um chip com tecnologia NFC (Near Field Communication) costurado na barra da camisa, que garante a autenticidade do produto e oferece ao torcedor uma experiência digital exclusiva.
Rayan, do Vasco, aponta Gustavo Gómez como rival mais difícil até agora
Fora de Campo
Vasco e Diniz viram assunto em pedido de namoro de Vini Jr e Virginia
Fora de Campo
Rivais neste domingo, Vasco e São Paulo duelam em São Januário por vaga na Libertadores
Futebol Nacional
➡️ Megaoperação policial ainda afeta futebol do Rio; clubes retomam rotina
Com a novidade, o Vasco reforça o combate à pirataria e amplia sua presença no ambiente digital. Ao escanear a Smart Tag com o Vasco APP, aplicativo oficial lançado recentemente, os torcedores terão acesso a conteúdos exclusivos desenvolvidos pelo clube, como bastidores, curiosidades e ativações especiais. A integração entre o uniforme e o app marca um novo passo na estratégia de inovação vascaína.
➡️ Torcida do Vasco esgota ingressos para o reencontro com São Januário diante do São Paulo
O design da camisa também carrega simbolismo histórico. A coleção resgata a origem do clube, unindo os dois pilares que inspiraram sua fundação — o mar e a terra. O modelo de linha, em tom marrom, remete ao título conquistado nos gramados, enquanto a versão de goleiro, em azul, celebra as vitórias nas águas e presta homenagem à tradição náutica do Gigante da Colina.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Com acabamento premium e tecnologia de ponta, o novo uniforme reafirma o compromisso do Vasco em valorizar sua história e, ao mesmo tempo, oferecer novas experiências à sua torcida. A iniciativa reforça o posicionamento do clube como um dos pioneiros no uso de recursos digitais para aproximar ainda mais os torcedores do universo cruzmaltino.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias