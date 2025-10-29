menu hamburguer
Nova camisa do Vasco traz tecnologia antipirataria e conexão digital com torcedores

Tecnologia garante autenticidade da camisa e conecta torcedores a conteúdos exclusivos

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
12:27
Novo uniforme III do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)
Novo uniforme III do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)
A nova camisa três do Vasco da Gama, lançada no último dia 17 de outubro, une tradição e inovação ao incorporar uma tecnologia antipirataria inédita no clube. Produzido pela Kappa, o modelo conta com a Smart Tag, um chip com tecnologia NFC (Near Field Communication) costurado na barra da camisa, que garante a autenticidade do produto e oferece ao torcedor uma experiência digital exclusiva.

➡️ Megaoperação policial ainda afeta futebol do Rio; clubes retomam rotina

Com a novidade, o Vasco reforça o combate à pirataria e amplia sua presença no ambiente digital. Ao escanear a Smart Tag com o Vasco APP, aplicativo oficial lançado recentemente, os torcedores terão acesso a conteúdos exclusivos desenvolvidos pelo clube, como bastidores, curiosidades e ativações especiais. A integração entre o uniforme e o app marca um novo passo na estratégia de inovação vascaína.

➡️ Torcida do Vasco esgota ingressos para o reencontro com São Januário diante do São Paulo

O design da camisa também carrega simbolismo histórico. A coleção resgata a origem do clube, unindo os dois pilares que inspiraram sua fundação — o mar e a terra. O modelo de linha, em tom marrom, remete ao título conquistado nos gramados, enquanto a versão de goleiro, em azul, celebra as vitórias nas águas e presta homenagem à tradição náutica do Gigante da Colina.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com acabamento premium e tecnologia de ponta, o novo uniforme reafirma o compromisso do Vasco em valorizar sua história e, ao mesmo tempo, oferecer novas experiências à sua torcida. A iniciativa reforça o posicionamento do clube como um dos pioneiros no uso de recursos digitais para aproximar ainda mais os torcedores do universo cruzmaltino.

Novo uniforme III do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)
Novo uniforme III do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

