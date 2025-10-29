Racing x Flamengo: torcedores escolhem substituto de Pedro
Filipe Luís avalia alternativas para ataque em confronto decisivo na Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Filipe Luís terá um importante desfalque para o duelo entre Racing e Flamengo, que se enfrentam na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. A partida será disputada no Estádio El Cilindro, em Avellaneda.
STJD marca julgamento de recurso de Bruno Henrique, do Flamengo
Flamengo
Libertadores: Flamengo e Palmeiras buscam vaga na final e premiação milionária
Lance! Biz
Quem passa? Jornalistas palpitam em decisões de Flamengo e Palmeiras na Libertadores
Fora de Campo
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
O atacante Pedro, lesionado no ombro direito durante o confronto de ida, vencido pelo Flamengo por 1 a 0, está fora do jogo. Sem o artilheiro, o treinador rubro-negro tem algumas opções para o setor ofensivo: Bruno Henrique, Plata, Juninho e Wallace Yan.
Em enquete realizada entre torcedores do Flamengo no canal de informações do WhatsApp do LANCE!, Plata foi o mais votado para substituir Pedro no ataque, com 65,3% das escolhas (628 votos). Bruno Henrique apareceu em segundo lugar, com 20,6% (198 votos), seguido por Juninho, com 11% (106 votos). Wallace Yan completou a lista, com 3,1% (30 votos).
Favorito do torcedor rubro-negro, Gonzalo Plata soma 43 partidas pelo Flamengo em 2025, sendo titular em 30 delas, com 5 gols e 7 assistências. O atacante tem média de 63 minutos em campo por jogo e precisa de 227 minutos para participar diretamente de um gol.
Plata finaliza 1,3 vez por partida, com 0,6 no alvo, e necessita de 11,2 finalizações para balançar as redes. Ele criou 8 grandes chances, distribuiu 49 passes decisivos, com média de 1,1 por jogo, e apresenta 27% de conversão em oportunidades claras. Nos duelos, alcança 44% de eficiência e sofreu 34 faltas, equivalente a 0,8 por partida
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Números dos jogadores na temporada
Bruno Henrique em 2025
49 jogos (30 titular)
9 gols
2 assistências
254 minutos para participar de gol
1.6 finalizações por jogo (0.6 no gol)
9.0 finalizações para marcar
6 grandes chances criadas
26 passes decisivos (0.5 por jogo)
42% de conversão em grandes chances
1.1 dribles certos por jogo
45% de eficiência nos duelos
61 faltas sofridas (1.2 por jogo)
Nota Sofascore 6.90
Juninho pelo Flamengo em 2025
28 jogos (7 titular)
3 gols
31 minutos em campo por jogo
285 minutos para participar de gol
1.1 finalizações por jogo (0.4 no gol)
10.0 finalizações para marcar
1 grande chance criada
9 passes decisivos (0.3 por jogo)
12% de conversão em grandes chances
33% de eficiência nos duelos
15 faltas sofridas (0.5 por jogo)
Nota Sofascore 6.65
Wallace Yan pelo Flamengo em 2025
28 jogos (3 titular)
7 gols
3 assistências
25 minutos em campo por jogo
70 minutos para participar de gol
0.9 finalizações por jogo (0.3 no gol)
3.4 finalizações para marcar
1 grande chance criada
21 passes decisivos (0.7 por jogo)
60% de conversão em grandes chances
49% de eficiência nos duelos
28 faltas sofridas (1.0 por jogo)
Nota Sofascore 6.92
Gonzalo Plata pelo Flamengo em 2025
43 jogos (30 titular)
5 gols
7 assistências
63 minutos em campo por jogo
227 minutos para participar de gol
1.3 finalizações por jogo (0.6 no gol)
11.2 finalizações para marcar
8 grandes chances criadas
49 passes decisivos (1.1 por jogo)
27% de conversão em grandes chances
44% de eficiência nos duelos
34 faltas sofridas (0.8 por jogo)
Nota Sofascore 7.00
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias