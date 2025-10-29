Racing x Flamengo: torcedores escolhem substituto de Pedro

O técnico Filipe Luís terá um importante desfalque para o duelo entre Racing e Flamengo, que se enfrentam na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. A partida será disputada no Estádio El Cilindro, em Avellaneda.

O atacante Pedro, lesionado no ombro direito durante o confronto de ida, vencido pelo Flamengo por 1 a 0, está fora do jogo. Sem o artilheiro, o treinador rubro-negro tem algumas opções para o setor ofensivo: Bruno Henrique, Plata, Juninho e Wallace Yan.

Em enquete realizada entre torcedores do Flamengo no canal de informações do WhatsApp do LANCE!, Plata foi o mais votado para substituir Pedro no ataque, com 65,3% das escolhas (628 votos). Bruno Henrique apareceu em segundo lugar, com 20,6% (198 votos), seguido por Juninho, com 11% (106 votos). Wallace Yan completou a lista, com 3,1% (30 votos).

Favorito do torcedor rubro-negro, Gonzalo Plata soma 43 partidas pelo Flamengo em 2025, sendo titular em 30 delas, com 5 gols e 7 assistências. O atacante tem média de 63 minutos em campo por jogo e precisa de 227 minutos para participar diretamente de um gol.

Plata finaliza 1,3 vez por partida, com 0,6 no alvo, e necessita de 11,2 finalizações para balançar as redes. Ele criou 8 grandes chances, distribuiu 49 passes decisivos, com média de 1,1 por jogo, e apresenta 27% de conversão em oportunidades claras. Nos duelos, alcança 44% de eficiência e sofreu 34 faltas, equivalente a 0,8 por partida

Plata é o favorito para vaga de Pedro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Números dos jogadores na temporada

Bruno Henrique em 2025

49 jogos (30 titular)

9 gols

2 assistências

254 minutos para participar de gol

1.6 finalizações por jogo (0.6 no gol)

9.0 finalizações para marcar

6 grandes chances criadas

26 passes decisivos (0.5 por jogo)

42% de conversão em grandes chances

1.1 dribles certos por jogo

45% de eficiência nos duelos

61 faltas sofridas (1.2 por jogo)

Nota Sofascore 6.90

Juninho pelo Flamengo em 2025

28 jogos (7 titular)

3 gols

31 minutos em campo por jogo

285 minutos para participar de gol

1.1 finalizações por jogo (0.4 no gol)

10.0 finalizações para marcar

1 grande chance criada

9 passes decisivos (0.3 por jogo)

12% de conversão em grandes chances

33% de eficiência nos duelos

15 faltas sofridas (0.5 por jogo)

Nota Sofascore 6.65

Wallace Yan pelo Flamengo em 2025

28 jogos (3 titular)

7 gols

3 assistências

25 minutos em campo por jogo

70 minutos para participar de gol

0.9 finalizações por jogo (0.3 no gol)

3.4 finalizações para marcar

1 grande chance criada

21 passes decisivos (0.7 por jogo)

60% de conversão em grandes chances

49% de eficiência nos duelos

28 faltas sofridas (1.0 por jogo)

Nota Sofascore 6.92

Gonzalo Plata pelo Flamengo em 2025

43 jogos (30 titular)

5 gols

7 assistências

63 minutos em campo por jogo

227 minutos para participar de gol

1.3 finalizações por jogo (0.6 no gol)

11.2 finalizações para marcar

8 grandes chances criadas

49 passes decisivos (1.1 por jogo)

27% de conversão em grandes chances

44% de eficiência nos duelos

34 faltas sofridas (0.8 por jogo)

Nota Sofascore 7.00