'Hulk Paraíba, nós gostamos de você; confira música que embalou a classificação do Atlético-MG

O Atlético venceu o Independiente del Valle por 3 a 1 na Arena MRV e está classificado para a grande final da Copa Sul-Americana. Hulk entrou na segunda etapa e marcou o terceiro gol do Galo, quebrando o maior jejum sem marcar com a camisa alvinegra.
Após um lançamento desviado pela defesa do Del Valle, a bola sobrou nos pés do camisa 7 que ficou cara a cara com o goleiro e com tranquilidade empurrou para as redes. Na comemoração, todos os jogadores fizeram questão de abraçar o jogador que vibrou muito com a torcida atleticana.
Hulk Paraíba nós gostamos de você
Após o gol, foi possível escutar vindo das arquibancadas a torcida do Atlético cantar: "Hulk Paraíba, nós gostamos de você, Hulk Paraíba, faz mais um pra gente ver" versão atleticana da música "Fio maravilha", canção de Jorge Ben jor da década de 70.
A música que surgiu em 2021, criada pela cantora atleticana Vitória Rabello, voltou a cair nas vozes da torcida nesta terça-feira (29), na partida pela Sul-Americana. Após o jogo, em entrevista, Hulk agradeceu o carinho e aprovou a canção:
"Uma música que fizeram pra mim em 21, agradecer a Vitória Rabelo pelo carinho. Tive a oportunidade de agradecer pessoalmente já, mas quando você é homenageado assim, não tem palavras pra descrever, principalmente num jogo como esse, semifinal sul-americana, um jogo que nos leva a decidir um título tão importante pra história do clube."
Confira a música vinda da arquibancada durante a partida:
A música também pegou no vestiário, os jogadores do Atlético cantaram para Hulk após a partida; Veja:
Hulk falou sobre momento vivido Atlético
Hulk também falou sobre o jejum de gols pelo Atlético e novamente sobre o carinho da torcida:
"Gratidão pela confiança da torcida, mesmo não passando por um momento tão bom. Eu jogo futebol há quase 22 anos, a gente sabe que tem altos e baixos, mas não me recordo de ficar tanto tempo sem fazer gol. Mas isso não tirava minha confiança, pelo contrário, o procurava focar cada vez mais e mais, esperando o momento certo. Fico feliz por ter contribuído com os meus companheiros para poder levar o nosso time à final da Sul-Americana. Nosso objetivo primeiro, e o sonho agora é ganhar essa final para entrar na história do clube".
