O Ceará visita o Fluminense nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. O treinador Léo Condé terá desfalques e retornos para a escalação alvinegra no Maracanã.

O zagueiro Marcos Victor e o volante Dieguinho não viajaram com a delegação novamente. O meio-campista está em transição, como disse o clube antes do revés para o Atlético-MG, mas ainda não estará apto nesta quarta-feira.

Dois nomes estarão de volta após cumprirem suspensão por cartões amarelos: o meio-campista Lourenço e o atacante Pedro Henrique.

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Contra o Atlético, o meia Vina foi titular pela primeira vez em seu retorno ao Ceará. O armador terá a chance de aplicar a "lei do ex", pois já jogou pelo Tricolor das Laranjeiras.

No setor esquerdo do ataque, a vaga tende a ser de Fernandinho, que foi titular nos últimos jogos. O atleta enfrenta a concorrência de Paulo Baya, Pedro Henrique e Aylon.

Assim, uma possível escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Vinicius Zanocelo (Lourenço) e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.

Fluminense x Ceará segue confirmado pela CBF

O Ceará emitiu uma nota a respeito da partida contra o Fluminense, marcada para acontecer nesta quarta-feira (29). A cidade do Rio de Janeiro, palco do embate, vive uma situação de insegurança.

O Alvinegro disse que manteve contato com a diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao longo da terça-feira. A CBF relatou que o duelo no Maracanã segue marcado para esta quarta-feira, sem mudanças.