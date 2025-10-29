menu hamburguer
Flamengo anuncia contratação de zagueiro com passagem pela Seleção para a base

Paulo César chega para reforçar a equipe Sub-17

Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
11:58
Atualizado há 1 minutos
Paulo César com a Seleção Brasileira Sub-15
imagem cameraPaulo César com a Seleção Brasileira Sub-15 (Foto: Reprodução)
O Flamengo confirmou a chegada do zagueiro Paulo César, de 15 anos, para reforçar as categorias de base do clube. O defensor, nascido em abril de 2009, foi revelado pelo América-MG, onde atuou por quase sete anos, e já defendeu a seleção brasileira sub-15.

➡️ Mancuso prevê 'pressão e sufoco' no El Cilindro, mas confia em classificação do Flamengo

Nesta quarta-feira (29), o jogador esteve no CT George Helal, acompanhado dos pais, para assinar contrato com o Rubro-Negro. Logo após oficializar o vínculo, Paulo César participou de seu primeiro treinamento com o elenco da categoria sub-17.

Com quase 1,90m de altura e bom porte físico, o zagueiro é destro e vinha sendo monitorado por outras equipes do futebol brasileiro. O Flamengo, porém, se antecipou e concluiu o acerto para contar com o jovem defensor em seu projeto de formação.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance!

A chegada de Paulo César reforça o investimento do Flamengo em jovens talentos para a base, que tem revelado nomes importantes nos últimos anos e segue como uma das mais estruturadas do país.

Paulo César ao lado dos pais no Flamengo
Paulo César ao lado dos pais após assinar com o Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

