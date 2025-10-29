As operações policiais realizadas no Rio de Janeiro nesta terça-feira (28) impactaram a mobilidade em diversas regiões da cidade, mas os principais clubes cariocas já retomaram suas atividades nesta quarta-feira (29). O Lance! apurou que Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo mantiveram as programações de treinos sem grandes alterações.

Vasco

O Gigante da Colina, que não teve suas atividades afetadas na terça-feira por conta da folga do elenco, voltou a treinar na manhã desta quarta no CT Moacyr Barbosa. Sob o comando de Fernando Diniz, a equipe segue a preparação para o duelo contra o São Paulo, neste domingo (2), às 20h30, em São Januário. As categorias de base também retomaram os trabalhos normalmente, após a suspensão das atividades do sub-6 ao sub-14 no dia anterior.

Vasco e Fluminense se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil 2025, em busca de uma vaga na decisão.















Fluminense

O Fluminense, cujo CT Carlos Castilho fica a poucos metros do centro de treinamento vascaíno, também não teve intercorrências e manteve o cronograma de treinos da equipe profissional. O Tricolor entra em campo nesta quarta, às 19h (de Brasília), no Maracanã, diante do Ceará, em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nonato e Fuentes no treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Botafogo

No Botafogo, o elenco principal trabalhou normalmente pela manhã e seguiu a programação prevista. O time de General Severiano se prepara para enfrentar o Mirassol, neste sábado (1), em São Paulo. Já os treinos da base e do futebol feminino, realizados próximos a áreas de operação policial, foram suspensos por precaução.

Botafogo em treino no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Flamengo

O Flamengo, por sua vez, não foi afetado, já que o elenco profissional está na Argentina desde segunda-feira (27), onde enfrenta o Racing nesta noite pela Libertadores. No Ninho do Urubu, as atividades das categorias de base seguem acontecendo normalmente nesta quarta-feira.

Bruno Henrique na chegada do Flamengo ao hotel na Argentina (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Ferj adia rodada da Série B1 do Campeonato Carioca

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou, na tarde de terça-feira (28), o adiamento das partidas da 9ª rodada da Série B1, que estavam marcadas para esta quarta-feira (29). As partidas foram remarcadas para o dia 5 de novembro.

Funcionamento STDJ

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) informou que o expediente desta quarta-feira (29) será realizado de forma remota. Com isso, a sessão da Segunda Comissão Disciplinar foi suspensa e será reagendada em nova data, a ser comunicada oportunamente às partes e interessados pelos meios oficiais do Tribunal. Eventuais atualizações serão divulgadas pelo site e pelos canais institucionais do STJD.