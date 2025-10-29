Vai jogar? Entenda por que Juninho está tendo pouco espaço no Flamengo
Juninho se tornou a última opção no setor ofensivo do Flamengo
AVELLANEDA (ARG) - Juninho se tornou uma opção remota para o setor ofensivo do Flamengo. Sem espaço com Filipe Luís, algumas dúvidas pode surgir sobre o porquê destas escolhas.
Juninho foi uma aposta do Flamengo, mas não conseguiu se firmar. Anunciado em janeiro deste ano, chegou com status e inclusive virou uma espécie de "símbolo" durante uma parte da temporada por conta da sua comemoração diferenciada.
Porém, perdeu espaço justamente pelas opções do elenco atualmente. Hoje, Filipe Luís tem importantes nomes à disposição, como Pedro, Bruno Henrique, Carrascal, Wallace Yan - que se destacou no Mundial de Clubes -, e até mesmo Gonzalo Plata, que já foi improvisado como um camisa 9 em certas ocasiões.
➡️ Ao Lance!, Mancuso vê Pedro insubstituível no Flamengo e enaltece Filipe Luís: 'Sensacional'
Nesta fila, Juninho fica em último lugar. Ou seja, a falta de espaço e ausência de minutagem em campo diz mais respeito a uma opção técnica. O último jogo de Juninho foi contra o Fortaleza pelo Brasileirão na última rodada. Em campo, atuou por apenas três minutos.
Antes disso, não entrava desde agosto, contra o Ceará. No empate por 1 a 1, somou apenas 14 minutos.
Mesmo ausente, ele não foi liberado pelo Flamengo na última janela. A explicação passava pela incerteza do clube em relação a Bruno Henrique, devido aos processos no STJD após acusações de manipulação de apostas esportivas.
O Flamengo pagou 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31,2 milhões) por Juninho. Com futuro incerto, muito das decisões devem passar por estas questões técnicas e de escolhas levantadas anteriormente.
Para a decisão contra o Racing nesta quarta-feira (29), existe uma possibilidade que Juninho seja utilizado, ainda que remota.
Números de Juninho no Flamengo
Em 2025, Juninho disputou 28 partidas pelo Flamengo, sendo titular em 7 delas. O atacante marcou três gols e teve média de 31 minutos em campo por jogo, participando de um gol a cada 285 minutos. Segundo dados do Sofascore, finalizou 1,1 vez por partida, com 0,4 arremates no alvo, precisando de dez finalizações para balançar as redes.
Criou uma grande chance e deu 9 passes decisivos, média de 0,3 por jogo, com 12% de conversão em oportunidades claras. Nos duelos, teve aproveitamento de 33% e sofreu 15 faltas, cerca de 0,5 por partida.
