Rayan, do Vasco, aponta jogador do Palmeiras como o mais difícil de enfrentar

Em entrevista a Romário TV, Rayan, destaque do Vasco, apontou o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, como o mais difícil de enfrentar no Brasil. Vasco e Palmeiras se enfrentaram no início deste mês, com a equipe de Abel Ferreira levando a melhor em vitória tranquila por 3 a 0.

Outras repostas da entrevista

Melhor amigo no futebol = Cauan Barros

Mais resenha do elenco = Leandrinho

Quem "mata na moda" = Andres Gómez

São Januário x Maracanã = São Januário

Maior ídolo = Cristiano Ronaldo

Melhor treinador da carreira = Fernando Diniz

Melhor jogador que já jogou junto = Coutinho

Vasco supera Palmeiras e tem melhor campanha do returno

Texto de Pedro Cobalea:

A equipe de Fernando Diniz vive uma fase iluminada neste segundo turno da competição. Com 21 pontos conquistados em 33 possíveis, o Vasco tem a melhor campanha do returno, ao lado de Palmeiras e Mirassol.

As três equipes somam sete vitórias, dois empates e duas derrotas, o que representa um aproveitamento de 70%. No período, o Palmeiras leva vantagem sobre o Gigante da Colina no saldo de gols — o Alviverde tem 16, contra 13 do Vasco —, enquanto o Mirassol aparece logo atrás, com 10.

Rayan lidera ataque Cruz-Maltino:

O Vasco também ostenta o melhor ataque do segundo turno, com 27 gols marcados, seguido de perto pelo Palmeiras, que balançou as redes 26 vezes.

Último encontro entre as equipes

Os quase 35 mil torcedores do Palmeiras presentes no Allianz Parque apreciaram um show da dupla mais letal do futebol brasileiro neste momento: Flaco López e Vitor Roque. Com dois gols do argentino e um do Tigrinho, o time de Abel Ferreira venceu o Vasco, por 3 a 0 - todos os gols no primeiro tempo.