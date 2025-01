O técnico Roger Silva destacou o grande trabalho realizado pelo Athletic Club durante a pré-temporada. Após um ano de 2024 extremamente marcante, principalmente pelo acesso histórico conquistado à Série B do Brasileiro, o comandante falou sobre a fase final de preparação do grupo.

- Nossa pré-temporada foi muito boa. O grupo todo se dedicou e trabalho intensamente todos os dias buscando sua melhor versão. Estou bem confiante de que podemos começar bem a temporada, mas sempre com os pés no chão e com muita humildade - afirmou Roger.

Além disso, Roger Silva também comentou suas expectativas para a estreia no Campeonato Mineiro, que será no próximo sábado, às 17h (de Brasília), contra o Pouso Alegre.

- Temos um bom jogo na estreia, fora de casa, contra o Pouso Alegre. Sabemos da importância de começar bem o estadual. Confio na rapaziada e no nosso trabalho para buscarmos um bom resultado - complementou.

Última temporada do Athletic com Roger Silva

O Athletic, que tem à frente o ex-jogador Roger Silva, irá disputar a Série B do Brasileirão nesta temporada. Em seis anos, a equipe conseguiu sair da última divisão do Campeonato Mineiro para fazer sua estreia na segunda divisão do futebol brasileiro.

Na decisão da Série C, o time perdeu para o Volta Redonda nas duas partidas. No entanto, o acesso havia sido garantido na última rodada da segunda fase da Série C.

Campeonato Mineiro: quando começa e onde assistir

O Campeonato Mineiro 2025 terá início no dia 20 de janeiro e a grande final está prevista para acontecer no dia 7 de abril. Ao longo de três meses, os clubes disputarão a taça em jogos realizados nos principais estádios de Minas Gerais.

