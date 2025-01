A edição de 2025 do Campeonato Mineiro está chegando ao seu início. A competição é realizada desde 1915, quando o Atlético-MG se tornou o primeiro campeão. Além disso, o Galo também é a equipe com mais títulos, com 49 no total. O Lance! mostra todos os campeões do Campeonato Mineiro.

O Atlético-MG é o atual campeão do estadual de Minas Gerais; confira todos os campeões do Campeonato Mineiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Clube Número de títulos Anos dos títulos Atlético-MG 49 1915, 1926, 1927, 1931, 1932, 1936, 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1962, 1963, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Cruzeiro 38 1928, 1929, 1930, 1940, 1943, 1944, 1945, 1956, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018, 2019 América-MG 16 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1948, 1957, 1971, 1993, 2001, 2016 Villa Nova 5 1932, 1933, 1934, 1935, 1951 Siderúrgica 2 1937, 1964 Ipatinga 1 2005 Caldense 1 2002

Como foi a final em 2024?

Atual pentacampeão do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG bateu o Cruzeiro na grande final da competição em 2024. No jogo de ida, na Arena MRV, a partida terminou empatada em 2 a 2, com gols de Bruno Fuchs e Hulk, para o Atlético, e de Jemerson (contra) e Dinneno, já nos acréscimos do segundo tempo, para o Cruzeiro.

No entanto, na partida de volta, no Estádio do Mineirão, o Galo se demostrou superior ao Cabuloso, e liquidou a final com o placar de 3 a 1, com gols de Saravia, Hulk e Gustavo Scarpa. A conquista marcou o 49º título da competição para o Atlético-MG, que ampliou sua vantagem de títulos para o seu maior rival, que soma 11 taças a menos.