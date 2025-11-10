Rodada do Brasileirão revive gol à la Ronaldo Fenômeno; veja os lances

O empate por 2 a 2 entre Fortaleza e Grêmio, neste domingo (9), no Castelão, ficou marcado por um lance curioso — e nostálgico. O atacante Carlos Vinícius, do Grêmio, marcou um gol que imediatamente fez muita gente lembrar de um dos momentos mais inusitados da carreira de Ronaldo Fenômeno.

O lance gremista aconteceu após um vacilo da defesa do Fortaleza. O goleiro não percebeu a presença do rival e soltou a bola no gramado para reposição. Carlos Vinícius, esperto, aproveitou a chance: tomou a bola e empurrou para o gol.

A jogada remeteu diretamente ao episódio de 7 de novembro de 1993, quando um jovem Ronaldo, então no Cruzeiro, marcou um gol praticamente idêntico sobre o uruguaio Rodolfo Rodríguez, goleiro do Bahia. Naquele dia, o Fenômeno se aproveitou de um descuido do goleiro, que havia deixado a bola no chão para se lamentar, e fez o sexto gol da goleada por 6 a 0 no Mineirão.

Questionado sobre o lance no Castelão, Carlos Vinícius riu da comparação, mas disse que o segredo foi estar atento dentro da área.

— Primeiro que a gente entrou desligado no jogo. Sabemos que o Brasileirão é difícil, ainda mais fora de casa, o time deles é muito forte. Já falando sobre o gol, o centroavante tem que estar preparado para tudo. Dentro da área pode acontecer de tudo. Fui feliz, contribuí e ainda por cima a equipe deu um "up" — afirmou o atacante na saída do gramado.

O gol do centroavante ajudou o Grêmio a buscar o empate fora de casa e a somar um ponto importante na briga para se afastar da parte de baixo da tabela. O time gaúcho chegou aos 40 pontos e ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza segue em situação delicada: é o 19º colocado, com 30 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Fortaleza tenta reagir contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, enquanto o Grêmio volta a Porto Alegre para encarar o Vasco, na Arena. Resta saber se Carlos Vinícius voltará a se inspirar em Ronaldo — e se os goleiros do Brasileirão ficarão mais atentos depois da lembrança histórica.

