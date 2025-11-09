Fortaleza e Grêmio empataram por 2 a 2 na noite deste domingo (9), na Arena Castelão, valendo pela 33ª rodada da Série A. Bareiro e Matheus Pereira marcaram para o Leão, enquanto Carlos Vinícius e Marlon fizeram os gols do Tricolor Gaúcho.

Assim, o Fortaleza subiu para 30 pontos, ocupando o 19º lugar na tabela do campeonato. O Grêmio foi a 40 pontos, sendo o 14º colocado.

Fortaleza e Grêmio empatam em jogo movimentado

Fortaleza e Grêmio fizeram, neste domingo, uma partida agitada desde os primeiros minutos. Os cearenses abriram o placar com Adam Bareiro, que recebeu de Pochettino e finalizou na entrada da área. Breno Lopes poderia ter ampliado pouco depois, mas parou em Volpi.

O Imortal igualou em um lance incomum. Brenno soltou a bola na hora da reposição, Carlos Vinícius apareceu por trás do goleiro e conseguiu bater para o fundo das redes. A virada veio com Marlon, que recebeu de Carlos Vinícius, driblou Brítez e chutou para o gol.

Nos últimos instantes, Volpi defendeu falta cobrada por Lucas Crispim. Assim, os gaúchos foram para o intervalo em vantagem.

Partida entre Fortaleza e Grêmio, pelo Brasileirão (Foto: Caio Rocha/Ofotográfico/Gazeta Press)

Tentando mudar o panorama do jogo, Palermo realizou três mudanças no intervalo. O time aumentou a pressão e ficou mais com a bola, enquanto que o Grêmio buscava explorar o contra-ataque.

O empate dos mandantes veio com Matheus Pereira, que cobrou falta diretamente para o gol e encobriu Volpi. Os minutos seguintes foram movimentados, mas o Leão teve poucas chances claras.

Na reta final, Brenno fez grande defesa em bola rebatida por Aravena. Moisés teve uma chance nítida dos acréscimos, mas bateu por cima do gol. Dessa forma, o empate entre tricolores permaneceu na Arena Castelão.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 2 GRÊMIO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 33ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 09/11/2025 - 20h30

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Bareiro aos 5 min do 1º T e Matheus Pereira aos 20 min do 2º T (FOR); Carlos Vinícius aos 14 min do 1º T e Marlon aos 32 min do 1º T (GRE)

🟨 Cartões amarelos: Brítez, Bruno Pacheco, Ávila, Matheus Rossetto, Bareiro (FOR); Noriega, Cuéllar, Kannemann, Edenilson (GRE)

🔴 Cartão vermelho: Matheus Pereira (FOR)

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🏁 VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)

Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha (Matheus Pereira), Pierre (Matheus Rossetto), Pochettino (Herrera) e Lucas Crispim (Moisés); Breno Lopes (Deyverson) e Adam Bareiro.

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur e Edenilson (Gustavo Martins); Amuzu (Aravena), Carlos Vinicius (André Henrique) e Alysson (Cristaldo).