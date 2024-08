Vendas na Europa garantem lucro milionário ao São Paulo

Julio Casares, presidente do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 12:26 • São Paulo (SP)

Mesmo sem participar de forma ativa das negociações, o São Paulo vai lucrar com movimentações envolvendo jogadores formados nas categorias de base nesta janela de transferências do futebol europeu.

Com as vendas de David Neres ao Napoli, da Itália, e Gabriel Sara ao Galatasaray, da Turquia, o Tricolor garantirá cerca de R$ 18 milhões pelo mecanismo de clube formador ou por gatilhos acordados em contrato.

O mecanismo de solidariedade, previsto em regulamento pela Fifa, destina uma porcentagem do lucro de cada negociação ao clube formador. Com isso, a ida de Neris para o futebol italiano garante R$ 5,5 milhões aos cofres do São Paulo.

A movimentação de Gabriel Sara, por sua vez, gera um ganho de R$ 12,2 milhões. No entanto, o valor envolve uma participação no montante da primeira negociação envolvendo o Norwich, da Inglaterra, além do mecanismo.

Neres foi promovido à equipe profissional do São Paulo em 2016, onde permaneceu por duas temporadas até ser negociado para o Ajax, da Holanda. Já Sara estreou no time principal três anos depois. Na metade de 2022, se transferiu para o futebol inglês.